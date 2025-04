Destapen la veritat de David Rodríguez, nòvio d'Anabel Pantoja: 'És una persona...'

David Rodríguez, parella d'Anabel Pantoja, no ha pogut evitar que se'l qüestioni en els últims mesos. A més, molt s'ha parlat fins ara de la suposada crisi sentimental entre el fisioterapeuta cordovès i la influencer sevillana. L'última persona a pronunciar-se sobre el jove ha estat Benita, qui ha destapat que, en realitat, David "és una persona meravellosa".

L'astròloga, abans coneguda com a Maestro Joao, compareixia davant els mitjans de comunicació i se sincerava sobre la relació de la popular parella. Benita negava que entre ells hi hagi cap mena de distanciament. De fet, confirmava tot el contrari en assegurar que "ara estan més a prop que mai".

Amiga des de fa molts anys d'Isabel Pantoja, la madrilenya definia David Rodríguez en poques paraules. "Anabel està amb una parella meravellosa". A continuació, insistia en el fet que la influencer viu una situació molt difícil que "no l'aguantaria qualsevol".

Benita ha definit en poques paraules com és en realitat David Rodríguez

Preguntada sobre la investigació que s'està duent a terme després de l'ingrés hospitalari de la petita Alma, Benita era clara. "Com a vident dic que s'arxivarà i que a més d'arxivar-se, Anabel és meravellosa com a mare i ell com a pare", sentenciava.

Només un dia després de les declaracions de Benita, la mateixa Anabel Pantoja deixava clar a les xarxes com està la seva relació amb el pare de la seva filla. La filla del difunt Bernardo Pantoja pujava al seu perfil un carrusel d'imatges d'aquests dies en què apareixia amb el seu xicot.

En concret cridava l'atenció una de les fotografies en què tots dos apareixen somrients i molt acaramel·lats. Una publicació amb la qual Anabel tanca qualsevol rumor relacionat amb problemes en la seva relació.

Anabel Pantoja ha deixat clar què significa per a ella tenir al seu costat el pare de la seva filla

Malgrat això, fa uns dies Sandra Aladro comentava quin és un dels principals problemes de la parella. "La família d'Anabel va veure David com el principal responsable de l'episodi que va patir la nena", afirmava la periodista. Cal recordar que el cordovès estava sol amb ella quan va succeir, apuntava la col·laboradora de Vamos a ver.

Aquesta versió era confirmada poc després per Antonio Rossi, qui indicava que “David va passar de ser el gendre ideal a convertir-se en un problema per als Pantoja". Segons ell, Anabel s'està veient arrossegada en tot aquest procés. "Ella està lluitant contra vent i marea per la seva relació”, sentenciava el periodista.

Les recents paraules de Benita sobre Anabel contradiuen qualsevol comentari relacionat amb una fractura en la parella. Una postura que coincideix amb el que la sevillana ha compartit amb els seus seguidors en el seu perfil de xarxes. Pantoja ha deixat clar qui són per a ella les persones que estan al seu costat i són la seva millor medicina, i entre ells hi ha la seva parella i pare de la seva filla.