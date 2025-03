El comunicat de George Clooney que revoluciona Hollywood: 'Tinc 63 anys i…'

George Clooney ha aconseguit revolucionar la indústria de Hollywood amb l'últim i revelador comunicat que ha emès durant la seva última entrevista. “Tinc 63 anys… No intento competir amb protagonistes de 25 anys”, ha assegurat aquest conegut actor.

Després de més de 40 anys sent un dels galants més icònics del panorama cinematogràfic dels Estats Units, ha optat per posar fi a una important etapa de la seva carrera professional. Informació que ha compartit en una entrevista a 60 Minutes.

Durant la seva xerrada amb el citat mitjà de comunicació, George Clooney ha parlat, entre altres coses, del seu últim i esperat projecte audiovisual. No obstant això, a més de promocionar la seva nova feina, ha aprofitat l'ocasió per emetre un important comunicat.

L'actor ha assegurat amb rotunditat que no tornarà a protagonitzar comèdies romàntiques, ja que considera que la seva edat i l'evolució del gènere l'han allunyat d'aquest tipus de papers. Una informació que ha agafat a més d'un totalment desprevingut.

“Miri, tinc 63 anys. No intento competir amb protagonistes de 25 anys, aquest no és el meu treball. Ja no faig pel·lícules romàntiques”, ha deixat molt clar George Clooney durant la seva entrevista.

George Clooney fa un important comunicat que repercuteix en la seva carrera

A més, amb el seu últim comunicat en què ha anunciat que no farà més comèdies romàntiques, George Clooney ha posat el focus en una realitat que és innegable. I és que, tal com ha assenyalat, els protagonistes d'aquest gènere han evolucionat amb el pas del temps.

Tant és així que, en l'actualitat, són actors com Glen Powell, Nicholas Galitzine o Hero Fiennes Tiffin, entre altres, els que lideren aquest gènere que tants diners recapta cada any.

De fet, l'última vegada que vam veure George Clooney ficar-se en el paper de galant de comèdia romàntica va ser l'any 2022 a la pel·lícula Viaje al paraíso. Producció audiovisual que coprotagonitzà juntament amb Julia Roberts.

Encara que aquest gènere no ha estat l'eix central en la seva carrera professional, aquest conegut actor ha protagonitzat algunes pel·lícules destacades. Entre elles, Un romance peligroso, Crueldad intolerable, Up in the Air i Un día inolvidable.

Fins i tot, en relació amb la seva faceta com a director, George Clooney ha estat al capdavant de títols tan coneguts com Ella es el partido o Confesiones de una mente peligrosa, entre altres.

Per ara, l'actor està molt centrat en l'adaptació per a Broadway de Buenas noches y buena suerte, film que dirigí i en el qual donà vida al periodista Fred Friendly.

No obstant això, i encara que potser canviarà d'opinió en el futur, de moment, el gènere de la comèdia romàntica perd una de les seves figures més carismàtiques.