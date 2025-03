El descobriment de Lara Ferreiro, psicòloga: 'La mirada de la princesa Leonor…'

La psicòloga Lara Ferreiro ha fet un important descobriment en analitzar detalladament les imatges de la princesa Leonor a la seva arribada a l'Uruguai a bord del Juan Sebastián de Elcano. “La mirada de la princesa Leonor és un símbol d'ansietat i desig de llibertat”, ha assegurat aquesta experta.

Va ser el passat 5 de març quan, després de la visita de Felip VI amb motiu de la presa de possessió del president Yamandú Orsi, Leonor i els seus companys van arribar a Montevideo. Ciutat en la qual va estar fins al 9 de març.

Durant aquests dos mesos d'aventura, hem pogut veure la princesa Leonor exercir tota classe de funcions dins d'aquest conegut vaixell escola. No obstant això, el que realment ha cridat l'atenció ha estat l'actitud que mostra cada vegada que arriba a un nou port.

Un detall que no ha passat desapercebut per a la psicòloga Lara Ferreiro. Tant és així que ha analitzat amb detall el llenguatge no verbal de la germana de la infanta Sofia, una anàlisi que ha compartit amb la revista Semana.

La psicòloga Lara Ferreiro fa un important descobriment sobre la princesa Leonor

Lara Ferreiro ha revelat les claus perquè puguem entendre el significat ocult que transmet de forma inconscient la princesa Leonor cada vegada que desembarca del vaixell escola.

Segons la psicòloga, “que Leonor sempre repeteixi la mateixa postura és perquè li fa una sensació de control i seguretat”. “És la seva postura de seguretat davant les dificultats i la pressió mediàtica quan es troba al vaixell”, ha afegit a continuació.

D'altra banda, Lara Ferreiro ha assegurat que la postura tan dreta de la princesa Leonor no és senyal de tensió. I és que, segons ha confirmat, es tracta d'“un símbol del protocol i la disciplina dins de la formació militar que està rebent”.

A més, està convençuda que, en aquests casos, l'hereva al tron el que busca és transmetre un missatge clar: “Ella és la més disciplinada, la millor estudiant, la millor marine”.

“Com més recta estigui, més demostra com d'aplicada és i com de responsable és amb la seva missió a bord del vaixell escola”, ha matisat a continuació la psicòloga Lara Ferreiro.

En aquest moment, la professional ha volgut centrar-se en un dels punts clau de la comunicació no verbal de la princesa Leonor: els seus ulls. Segons ha destacat, la mirada de la jove sempre apunta cap al cel, cosa que estaria relacionada amb la seva família.

“És un símbol d'ansietat i desig de llibertat, Leonor mira a l'infinit per connectar amb les seves emocions. També pot ser que pensi molt en els seus pares i en la seva germana Sofia. Fa molt de temps que no els veu i, sent una família tan unida, és probable que els estigui trobant molt a faltar”.

Un altre dels aspectes destacats per la psicòloga Lara Ferreiro és la posició del cap i el mentó elevats de la princesa Leonor, cosa que transmet una actitud d'“orgull”.

La filla gran dels reis és una de les figures de la reialesa que més atenció genera, sent molt apreciada pel públic gràcies a la seva dolçor, caràcter i elegància.

Per això, segons Lara Ferreiro, “encara que Leonor pugui estar sentint-se cohibida en alguns moments, sap que, en realitat, és una persona amb una situació privilegiada”. “A més, malgrat les crítiques, la gent continua donant-li suport perquè té una molt bona imatge”, ha afegit.