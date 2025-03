George Clooney revela el verdader motiu pel qual va tenir fills amb la seva dona, Amal

George Clooney sempre va tenir clar que no volia casar-se ni tenir fills. La seva vida estava enfocada en la feina i en la seva carrera com a actor i director. Però tot va canviar quan va conèixer a Amal Clooney i ha revelat el motiu pel qual va decidir tenir fills.

L'actor ha confessat que la seva relació amb Amal va ser un punt d'inflexió. Des del primer moment va saber que la seva vida no tornaria a ser la mateixa. Es va enamorar perdudament i va voler tenir fills per demostrar que estava realment enamorat.

Durant una entrevista al podcast WTF with Marc Maron, Clooney ha declarat: “Mira, jo no volia casar-me, no volia tenir fills. I de sobte un ésser humà extraordinari va aparèixer a la meva vida i simplement em vaig enamorar perdudament”.

El seu amor per Amal el va portar a replantejar-se el seu futur. “Des del primer minut que la vaig conèixer, sabia que les coses serien diferents. Així que ens vam casar i després d'un any vam anar a casa d'un amic. Allà tenien un nen molt sorollós i desagradable i jo pensava: joder”.

Però va ser durant un passeig amb Amal quan tot va canviar definitivament. Amal li va dir: “Tenim molta sort a la vida”. George va respondre: “Sí, tenim sort d'haver-nos trobat”. Llavors, Amal li va fer una proposta inesperada. “Crec que hauríem de compartir la nostra sort amb més gent”, li va dir. Va ser un moment revelador per a Clooney i així va canviar la seva vida per sempre.

George no s'ho esperava, però va sentir que era el correcte. “En aquell moment vaig dir, ‘Bé, si tu estàs dins’. I em va respondre, ‘Crec que hauríem d'intentar-ho’”. Per a Clooney, aquell instant va ser decisiu. “He de dir que aquell va ser un moment molt emotiu. Estava convençut que no era el meu destí a la vida. Estava segur d'això”.

Anys després, George i Amal es van convertir en pares dels bessons Alexander i Ella. L'arribada dels seus fills va canviar completament la seva perspectiva sobre la vida i la família.

George Clooney, molt enamorat d'Amal

Avui en dia, l'actor segueix tan enamorat de la seva esposa com el primer dia. Ha assegurat que formar una família amb Amal ha estat la millor decisió de la seva vida.

Mentrestant, Clooney ha tornat a sorprendre amb un canvi de look. La seva nova aparença ha generat moltes reaccions, especialment a la seva família.

L'actor s'ha tenyit el cabell castany per exigències del guió. La seva icònica cabellera canosa ha desaparegut temporalment, causant sorpresa i rialles a casa seva.

La seva esposa i els seus fills han estat els primers a opinar sobre el canvi. Amal i els bessons no han pogut evitar riure en veure el seu nou aspecte.

El canvi es deu al seu paper en Good Night and Good Luck, una obra de Broadway basada en la pel·lícula que va dirigir el 2005. La seva interpretació al teatre requeria una imatge diferent.

Clooney ha confessat en una entrevista amb The New York Times que temia la reacció de la seva família. “La meva esposa ho odiarà perquè res et fa semblar més gran que quan un home gran es tenyeix el cabell”.

Les seves sospites es van confirmar quan va arribar a casa. “Els meus fills es riuran de mi sense parar”, va admetre entre rialles. I, efectivament, no van trigar a fer-ho.

L'actor interpretarà el periodista Edward R. Murrow en el seu retorn a Broadway. S'ha preparat intensament per a aquest paper, que és un gran repte en la seva carrera. L'obra s'estrenarà el 3 d'abril al Teatre Winter Garden de Nova York i serà la primera vegada que Clooney actuï a Broadway en gairebé 40 anys.