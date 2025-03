Primeres paraules de George Clooney sobre el problema que té amb la seva dona, Amal

George Clooney ha parlat per primera vegada sobre els problemes que afronta en el seu matrimoni amb Amal Clooney. L'actor de 63 anys va reconèixer que, encara que la seva relació no és perfecta, ha après a lidiar amb les dificultats amb el temps. En una recent entrevista amb The New York Times, va admetre que la clau està a trobar la persona adequada en el moment precís.

"Hi ha una qüestió que és trobar la persona que necessites, particularment a certa edat, i a partir d'aquest moment tot és fàcil", va comentar George. Encara que el seu matrimoni amb Amal ha estat en la seva majoria harmoniós, també ha tingut els seus moments complicats. Ell va explicar que, en ser més gran, ha après a evitar la "fricció" en el seu matrimoni i no permetre que els petits problemes l'afectin com solia fer quan era més jove.

Aquest enfocament madur no només ha beneficiat la seva vida personal, sinó també la seva carrera professional. Actualment, George Clooney es troba preparant un dels majors desafiaments de la seva carrera: el seu debut a Broadway. L'actor s'enfronta al repte de protagonitzar i coescriure l'adaptació teatral de Buenas noches y buena suerte, una pel·lícula que ell mateix va dirigir.

El preestrena de l'obra està previst per al 12 de març, i l'estrena oficial es durà a terme el 3 d'abril. Ell interpretarà el periodista Edward R. Murrow, qui es va enfrontar al senador Joseph McCarthy durant la caça de bruixes als anys cinquanta.

Aquest projecte és especialment significatiu per a George Clooney, ja que també representa un homenatge al seu pare, Nick Clooney, qui va ser un important periodista.

L'actor va reconèixer en una roda de premsa que tornar als escenaris després de 40 anys és un desafiament aterridor. No obstant això, està preparat per afrontar aquest repte, confiat en la seva experiència i en el suport de la seva família. Mentrestant, la seva família també s'adapta a la seva nova vida a Nova York, on ell estarà treballant fins al juny en l'obra.

George Clooney es muda a Nova York

La família Clooney, que inclou Amal i els seus bessons, Ella i Alexander, de 7 anys, es va mudar temporalment a Nova York per donar suport a l'actor en aquesta nova etapa professional. En el programa The Late Show with Stephen Colbert, Clooney va compartir que la seva esposa i els seus fills estan gaudint molt de la ciutat. "Amal i els nens estan gaudint molt de la ciutat", va comentar, afegint que per a la seva esposa, Nova York té un valor sentimental.

Amal Clooney va estudiar a la Universitat de Nova York i ha visitat la ciutat moltes vegades. Els fills de la parella, Ella i Alexander, encara no han anat a la universitat, però els encanta la ciutat. "Els encanta estar aquí i ho estem passant molt bé", va afirmar Clooney. Aquest va voler destacar que la seva feina al teatre li permet estar amb els seus fills, ja que les seves funcions són a la nit.

Inicialment, es va especular que els nens podrien haver-se quedat a Europa, on els Clooney tenen diverses propietats. La família té residències a la Provença francesa, al Llac de Como i al Regne Unit, on passen els estius. No obstant això, com va confirmar l'actor, els nens estan a Manhattan, on Amal els està guiant en la seva exploració de la ciutat.

Mentrestant, George Clooney es dedica de ple als assajos de la seva obra teatral, i la seva família gaudeix de la seva nova vida a Nova York. La mudança temporal a la ciutat reflecteix el suport incondicional d'Amal al seu marit i el seu compromís amb la seva carrera. La família està unida en aquesta nova etapa, gaudint del seu temps junts a la Gran Poma.