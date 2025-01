Comunicat sorpresa de José María Almoguera sobre Paola Olmedo: 'No m'ho esperava'

José María Almoguera va sorprendre fa uns dies amb un comunicat dirigit íntegrament a la seva exdona, Paola Olmedo. "No m'ho esperava", va reconèixer emocionat després de rebre un missatge del seu fill. Olmedo va permetre que José María tingués un regal de Reis dins de Guadalix que li va donar forces per continuar en el reality.

Aquest gest per part de l'esteticista ve a confirmar en quin punt es troba actualment la relació entre ambdós. Des de la polèmica i última entrevista del fill de Carmen Borrego a Lecturas, Olmedo acapara l'interès mediàtic. No obstant això, no ha estat fins ara quan ha exercit un paper protagonista en el concurs del seu exmarit.

José María Almoguera menciona a Paola Olmedo en el seu últim comunicat

José María Almoguera continua intentant adaptar-se a la seva estada dins de la casa de GH Dúo. El seu fitxatge ha estat, sens dubte, el més polèmic i ha posat en marxa tota la maquinària del clan Campos. Mentre la seva mare intenta aprofitar per propiciar un acostament, Paola Olmedo es va endur tot el protagonisme fa uns dies.

Ho va fer després del comunicat que José María va donar sobre Paola després de rebre un missatge el dia de Reis del seu fill. "No m'ho esperava", va pronunciar molt emocionat després de veure el vídeo i escoltar l'àudio que va rebre del petit. Aquest gest d'Olmedo, posa de relleu en quin punt es troba actualment la relació entre ella i el net de María Teresa Campos.

Malgrat haver concedit alguna entrevista, Paola ha intentat mantenir-se al marge de les polèmiques familiars del seu exmarit. Després de confirmar-se el seu divorci, les seves vides van seguir camins per separat i no han tornat a coincidir públicament.

Ambdós han tingut els seus pros i els seus contres, però aquest gest de Paola va arribar a emocionar a José María en ple directe. Almoguera va reconèixer que no s'esperava una cosa així i no va dubtar a donar-li les gràcies per permetre-li veure el seu fill. "Li ho he d'agrair molt a la seva mare", va admetre amb la veu entretallada.

Avui dia, la relació que mantenen és cordial pel bé del fill que tenen en comú i es respira un ambient de pau entre ells. Aquesta ha estat la primera "aparició" de Paola a Gran Hermano i hi ha qui espera que no sigui l'última.

La realitat sobre la relació entre José María Almoguera i Paola Olmedo

Han passat tres mesos des que Paola va decidir trencar el seu silenci i confessar al programa TardeAR la veritat sobre el seu divorci. Va ser a principis d'octubre de l'any passat quan vam veure una Olmedo molt afectada relatant la seva versió del que va ocórrer.

Des de llavors, l'esteticista ha passat a un segon pla, deixant que siguin José María i Carmen qui acaparin el protagonisme. Fins fa uns dies, quan Olmedo va prendre la davantera fent una breu incursió a GH Dúo. Eren molts els que s'esperaven l'entrada de Paola i aquesta es va produir a manera de comunicat per part de la seva exparella.

El missatge d'agraïment per part de José María va venir a confirmar diverses coses. D'una banda, que la relació amb la seva ex és bona. I, d'altra banda, que ha estat Olmedo qui ha facilitat l'entrada d'Almoguera a Guadalix.

Una de les coses que més està trobant a faltar és no poder estar amb el seu fill, però gràcies a la seva ex ha pogut veure'l. El que posa en evidència que Paola no pensa entorpir el concurs del pare del seu fill i farà el possible perquè se senti bé. Això és una cosa fonamental per fer que el nebot de Terelu porti millor el fet d'estar lluny dels seus.

Això, sumat a la seva discreció durant la participació d'Almoguera a GH Dúo, estan sent claus per al concurs del seu exmarit. Per no parlar que és Paola qui s'ha quedat a càrrec del petit, cosa que per a José María és tot un encert.