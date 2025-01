L'audiència de TV3 dicta sentència amb 'Joc de cartes' de Marc Ribas i sorprèn

Joc de cartes, presentat per Marc Ribas, va tornar a conquerir la nit d'aquest dimecres. D'aquesta manera, va liderar la franja d'emissió en obert amb un 18,5% de quota de pantalla i 318.000 espectadors.

Malgrat aquest èxit, les dades reflecteixen una lleugera caiguda en el rendiment del programa. Així ho ha informat l'analista de televisió Rocco Steinhäuser a través de X, abans conegut com a Twitter.

Gerro d'aigua freda per a Marc Ribas i el seu Joc de cartes

El lliurament d'aquesta setmana va portar els espectadors a Barcelona. En l'espai, quatre restaurants es van enfrontar pel títol de millor establiment de tapes de la ciutat comtal. Com és habitual, la competició va estar marcada pels contrastos en l'oferta gastronòmica.

A més, també van destacar les opinions sinceres dels participants. Aquests elements, característics del format, van mantenir bona part de l'audiència enganxada, encara que no van aconseguir assolir els números d'emissions anteriors.

Al llarg de les seves temporades, el format de Marc Ribas s'ha consolidat com un referent dels programes d'entreteniment a Catalunya. Combinant el descobriment de propostes gastronòmiques amb el caràcter competitiu dels seus participants.

Marc Ribas, amb el seu característic estil proper i directe, va guiar la dinàmica del programa. No obstant això, malgrat liderar la seva franja horària, les dades reflecteixen que l'espai no va aconseguir captar el mateix interès que en setmanes anteriors.

Això podria deure's a l'emissió del partit entre el Barça i el Real Betis. I és que l'encontre va atraure una gran atenció a causa del contundent resultat de 5-1 a favor de l'equip català. No hi ha dubte que aquest tipus d'esdeveniments solen ser un competidor molt fort.

Marc Ribas continua sent una peça fonamental a TV3

Malgrat el descens en els números, el lideratge de Joc de cartes demostra que continua sent un format atractiu per al públic. La clau ara serà mantenir la frescor del programa i seguir apostant per destinacions i temàtiques que despertin l'interès dels espectadors.

Amb la temporada en ple desenvolupament, els pròxims episodis prometen noves sorpreses que podrien ajudar a recuperar els nivells d'audiència habituals. Per ara, Joc de cartes continua liderant i consolidant-se com un imprescindible de la nit catalana.