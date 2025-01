El petó de José María Almoguera amb algú de 'GH Dúo' que ha sembrat l'escàndol

GH Dúo no ha tardat a oferir moments impactants. En menys d'una setmana des del seu inici, el fill de Carmen Borrego, José María Almoguera, ja protagonitza un dels episodis més comentats: un petó apassionat amb María La Jerezana. Aquesta inesperada escena, emesa en exclusiva per Vamos a ver, ha deixat al públic i als col·laboradors bocabadats.

José María Almoguera va arribar a la casa de Guadalix de la Sierra, declarant-se solter i disposat a viure al màxim l'experiència. María La Jerezana, coneguda pel seu caràcter espontani i carismàtic, no va trigar a captar l'atenció del jove. El que va començar com un flirteig discret s'ha transformat en una situació que està donant molt de què parlar.

El petó no només ha causat enrenou dins de la casa, sinó també fora d'ella. Al plató de Vamos a ver, els col·laboradors van analitzar les imatges amb detall, arribant fins i tot a contactar amb Carmen Borrego per conèixer la seva opinió sobre el tema. Com va reaccionar la mare de José María davant aquesta situació?

Des de la seva estrena, GH Dúo ha estat carregat de tensió i emocions intenses. El primer petó de l'edició no va trigar a arribar, i els seus protagonistes van ser José María Almoguera i María La Jerezana. Les imatges mostren com ambdós comparteixen un moment càlid al llit, que culmina en un petó que no va deixar lloc a dubtes sobre la química entre ells.

L'acostament entre ambdós va ser evident des dels primers dies. Mirades còmplices, bromes en veu baixa i carícies subtils van anar construint el camí cap a aquest moment. Encara que la presència de Maica, una altra concursant, havia generat especulacions sobre un possible triangle amorós, finalment va ser María qui es va endur el protagonisme.

En una escena memorable, José María i María compartien rialles sota els llençols abans de fer el pas definitiu. L'autenticitat del moment no només va emocionar els espectadors, sinó que també va despertar la curiositat dels seus companys dins de la casa, que no van trigar a comentar-ho.

Aquest acte marca un punt d'inflexió en l'edició, establint una narrativa que podria portar tant romanç com drama en els pròxims dies. Mentrestant, els seguidors del programa no han tardat a reaccionar a les xarxes socials. Les opinions estan dividides entre els qui celebren aquesta parella i els qui el prefereixen amb Maica.

Vamos a ver ha estat l'encarregat d'emetre les imatges exclusives del que ha passat. La reacció al plató ha estat immediata. El debat augmentava perquè s'especulava molt que José María Almoguera tenia una relació informal fora abans de començar el reality.

Al respecte, Verónica Dulanto destacava que ell ja va assegurar que ingressava al reality sense parella. “Almoguera va dir que entrava a la casa solter”, ha emfatitzat la presentadora.

Tanmateix, els col·laboradors no només han debatut l'impacte d'aquest moment, sinó que també han buscat l'opinió de Carmen Borrego. Kike Calleja va revelar missatges en directe on Carmen expressava la seva incomoditat davant la situació. “Em diu que està informada de tot”, comentava el periodista, encara que Borrego va evitar fer declaracions públiques.

I és que, anteriorment, Carmen Borrego havia manifestat la seva por que José María Almoguera protagonitzés aquestes escenes. “Carmen va dir que es moria si veia el seu fill fer edredoning”, confessava Kike Calleja.

Els col·laboradors van seguir insistint a intentar parlar amb Carmen Borrego, però ella no va voler explicar res. L'únic que va fer va ser enviar un missatge a Kike Calleja. “No diré res de res”, li ha transmès.

El petó va provocar reaccions dividides entre els col·laboradors del programa. Mentre alguns van defensar l'autenticitat del moment, altres van qüestionar si podria tractar-se d'una estratègia per guanyar protagonisme en el reality.

El moment entre José María Almoguera i María La Jerezana a GH Dúo ha generat una onada de reaccions tant dins com fora del programa. Des de l'impacte en els concursants fins a les discussions a Vamos a ver, aquest moment promet ser només el començament d'una història carregada d'emocions i controvèrsies. Serà aquest l'inici d'una relació duradora o simplement un altre capítol més en la dinàmica del reality?