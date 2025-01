La reacció d'Alejandra Rubio a l'últim de Carlo Costanzia: 'És trist...'

Alejandra Rubio ha trencat el seu silenci després de les incendiàries declaracions de Jeimy Báez, exnòvia de Carlo Costanzia, que participa a GH Dúo. En lloc d'oferir declaracions directes, la filla de Terelu Campos ha optat per una publicació a les xarxes que respon de manera subtil i contundent. “És trist saber que la veritat mai serà tan atractiva com la mentida que pinten altres”, va assenyalar a la pàgina d'un llibre.

Els protagonistes d'aquesta història no són desconeguts per al públic. Alejandra Rubio, que recentment es va estrenar com a mare, i Carlo Costanzia, han estat en el punt de mira mediàtic des del naixement del seu fill. No obstant això, les paraules de Báez han posat a prova l'estabilitat d'aquesta jove família.

Jeimy Báez, que competeix a GH Dúo, va causar gran controvèrsia en llançar dures crítiques sobre la seva relació passada amb Carlo. Què signifiquen aquestes acusacions per a la nova etapa de Carlo i Alejandra?

La reacció d'Alejandra Rubio a l'últim de Carlo Costanzia

Abans d'entrar a la casa de Guadalix, Jeimy Báez va donar una entrevista on va descriure Carlo Costanzia com un home “egoista i materialista”. A més, va afirmar que “no està preparat per ser pare” i que la seva relació va acabar per les constants discussions sobre les seves prioritats i estil de vida.

“És un noi que viu per sobre de les seves possibilitats, li agraden els luxes i sempre busca algú que el mantingui,” va declarar Jeimy.

A més, va insinuar que la relació de Carlo amb Alejandra Rubio podria ser de conveniència. “Amb ella ho ha aconseguit. Crec que més que amor, és necessitat,” va assegurar, deixant entreveure que Carlo hauria buscat estabilitat econòmica en la seva nova relació.

Aquestes declaracions no només van generar tensió en la família Campos-Costanzia, sinó que també van col·locar Terelu Campos en una situació compromesa com a col·laboradora de ¡De Viernes!. Durant l'emissió dels comentaris de Jeimy, la mare d'Alejandra va reaccionar demanant respecte. “La meva família no té res a veure amb aquesta història, espero que ho comprengueu,” va declarar amb visible incomoditat.

Encara que Alejandra Rubio ha evitat parlar directament amb la premsa, la seva publicació a Instagram sembla ser la seva manera de respondre a les acusacions. La jove va compartir una imatge d'un llibre amb la frase subratllada: “És trist saber que la veritat mai serà tan atractiva com la mentida que pinten altres”.

Aquesta frase no només reflecteix el malestar d'Alejandra, sinó que també s'ha interpretat com una defensa cap a Carlo Costanzia. La filla de Terelu ha deixat clar que les paraules de Jeimy no s'ajusten a la visió que ella té de la seva parella. La publicació va rebre milers de reaccions en poques hores, amb seguidors donant-li suport i aplaudint la seva elegància en manejar la situació.

En paral·lel, Carlo Costanzia també ha optat pel silenci, evitant respondre a les acusacions de la seva exparella. Aquest enfocament contrasta amb la postura de Jeimy, que no ha dubtat a revelar detalls personals de la seva relació amb ell, elevant la tensió en aquesta trama mediàtica.

Una família unida malgrat les adversitats

Malgrat les controvèrsies, Alejandra Rubio i Carlo Costanzia s'han mostrat units en aquesta nova etapa com a pares. Terelu Campos, sempre propera a la seva filla, ha destacat en diverses ocasions la dedicació de la parella cap al seu fill.

El naixement del petit Carlo ha estat un raig d'esperança per a la família, que ha afrontat nombroses polèmiques en els últims mesos. No obstant això, la presència de Jeimy Báez a GH Dúo i les seves explosives declaracions amenacen de trencar la tranquil·litat que tant han buscat.

La reacció d'Alejandra Rubio a les declaracions de Jeimy Báez demostra que, encara que la mentida pot ser més atractiva, la veritat sempre preval per a aquells que la coneixen. Enmig del rebombori mediàtic, Alejandra i Carlo semblen decidits a protegir la seva família i mantenir la calma davant les adversitats. Què més podrà sorgir d'aquesta complicada història?