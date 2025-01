Paola Olmedo rep un inesperat missatge de José María Almoguera: 'Molt dur'

Fa només unes hores, a Paola Olmedo li ha arribat un missatge que mai pensava que rebria. Durant l'última emissió de GH Dúo, José María Almoguera s'ha obert com mai per desvelar un dels episodis més dolorosos de la seva vida: “Va ser molt dur”.

Aquest dimarts, 7 de gener, el fill de Carmen Borrego s'ha sotmès a un dels desafiaments més difícils d'aquesta experiència: La corba de la vida. A través d'aquesta dinàmica, el jove ha compartit amb l'audiència alguns dels moments més destacats de la seva vida.

Durant els últims mesos, el distanciament de José María Almoguera i la seva mare s'ha convertit en un dels temes més comentats dins la premsa social del nostre país. No obstant això, no ha estat l'únic, ja que el seu divorci de Paola Olmedo també ha generat una gran expectació.

Ara, durant la seva corba de la vida, el concursant de GH Dúo no ha pogut contenir les llàgrimes en parlar sobre la seva separació de la mare del seu únic fill. Un episodi que ha catalogat com a “molt dur”.

Després de parlar dels seus primers anys de vida, José María Almoguera ha dibuixat a la pissarra una gran corba. Moment que, segons ha explicat, coincideix amb l'arribada de Paola Olmedo a la seva vida:

“Jo vaig conèixer la meva dona i va ser una cosa meravellosa. Em vaig casar enamoradíssim i pensant que era per sempre. No ho va ser, però gràcies a ella vaig poder tenir la meva família[…]El millor moment de la meva vida, sens dubte, per això està tan amunt. El meu fill continua sent el millor moment de la meva vida, però de sobte van venir coses molt dures”.

Paola Olmedo rep per sorpresa un emotiu missatge de José María Almoguera

José María Almoguera ha fet un pas més enllà i ha explicat davant l'audiència de Mediaset España tots els detalls relacionats amb el moment més dur de la seva vida. Una sèrie de contratemps entre els quals es troba el seu divorci de Paola Olmedo.

“Vaig tenir la mort de les meves dues àvies, dos pilars de la meva vida, de la meva educació; estava molt unit a elles, a les dues per igual. Les estimava com als meus pares[…]Després va venir el divorci, va ser molt dur”.

Tal com ha explicat José María Almoguera, “em vaig divorciar estimant la meva dona”. No obstant això, i malgrat les diferències que s'han produït entre ell i Paola Olmedo, tots dos han aconseguit mantenir una bona relació.

“Actualment, som amics. Espero que segueixi sent així durant molt de temps, però es trencava la família que havíem creat i va ser dur”, ha afegit, visiblement emocionat, el concursant de GH Dúo.

Un altre dels moments més durs per a José María Almoguera ha estat quan ha parlat sobre el seu distanciament amb Carmen Borrego. “Aquest 2024 va ser molt dur, molt pes, que em va generar problemes familiars, amb la meva mare”.