Indignació amb l'últim que José Manuel Parada ha explicat sobre Anabel Pantoja

José Manuel Parada ha creat una gran indignació amb l'últim que ha dit sobre Anabel Pantoja: que ha de donar explicacions. Des que la filla de la influencer va ingressar a l'hospital, el silenci s'ha apoderat de tota la família i amics d'Anabel. Parada ha censurat l'actitud de la neboda de la tonellera qualificant la situació d'“obscuritat absoluta”.

D'aquí que hagi comentat que Anabel, com a personatge públic, ha de donar detalls sobre què li passa a la seva filla i com evoluciona. Aquestes paraules del col·laborador han fet esclatar amics i companys d'Anabel que, com Kiko Matamoros, no dubtaven a criticar la seva falta de sensibilitat.

José Manuel Parada, criticat per les seves paraules sobre Anabel Pantoja

Anabel Pantoja continua al costat de la petita Alma des que el passat divendres va ingressar a l'hospital de Canàries. La informació arriba amb comptagotes i el silenci continua imperant en amics i familiars de la influencer. Aquesta decisió ha molestat a José Manuel Parada, que no dubtava a censurar l'actitud de la neboda d'Isabel Pantoja.

El que ha explicat Parada sobre Anabel és que aquesta ha de donar explicacions sobre el que li passa al seu nadó d'un mes. José Manuel no veu gens bé que no hi hagi cap comunicat al respecte i que cap persona del seu entorn es pronunciï. Aquestes declaracions del col·laborador han provocat una gran indignació en tots aquells que estan al costat de la influencer.

Kiko Matamoros era el primer a carregar contra Parada després de veure les declaracions que va donar als Premis Iris. “No s'ha degut assabentar d'una cosa que és un dret, que és la intimitat d'una persona”, començava dient Matamoros.

“Cadascú té dret a explicar el que li doni la gana, però cal ser estúpid”, afegia Kiko a Ni que fuéramos. “És un discurs d'una persona anormal”, sentenciava.

Belén Esteban, gran amiga d'Anabel, es va posicionar al costat del seu company i també va criticar les paraules de José Manuel Parada. “Tenen dret de no parlar, que és menor i és un delicte parlar de la nena i de la seva malaltia, prou ja!”, exclamà.

José Manuel Parada exigeix a Anabel Pantoja un comunicat

La catifa vermella dels Premis Iris va ser l'epicentre de les declaracions de Parada que van indignar l'entorn d'Anabel. Preguntat sobre la delicada situació de la influencer, aquest va ser clar i taxatiu.

“No sabem res, ells tenen dret a guardar silenci, però contrasta amb l'última malaltia d'un artista tan important com Raphael”, començà dient. “Venim d'una claredat informativa i això és obscuritat absoluta”, afegí.

Però Parada no ha estat l'únic que li ha demanat a Anabel que doni explicacions sobre el que li passa a la seva filla. Antonio Montero també li exigí en directe que, atès que vivia de la seva imatge, la seva obligació era explicar què està succeint. “Si ets coherent amb la teva manera de viure, has de donar explicacions també en aquest moment”, exposà.

De la mateixa manera que li ha succeït a José Manuel, Montero va ser criticat per les seves paraules i la seva falta de tacte i empatia amb Anabel. En aquest cas va ser Ana Rosa qui li va parar els peus. “És que no cal donar cap explicació, tens la teva nena a l'UCI i ja està, deixeu-los tranquils”, sentencià.

El cert és que el sentiment comú que es respira als mitjans és de suport i comprensió per a Anabel i per a David. Malgrat l'hermetisme, es respecta la decisió que han pres i l'únic que s'espera i es desitja és que tot surti bé.