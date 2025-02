El pacte d'Isa Pantoja i Asraf Beno enmig de l'embaràs: és el millor per a tothom

Tot apunta que Isa Pantoja i Asraf Beno han arribat a un important acord enmig del seu embaràs, i prova d'això ha estat la seva última aparició pública. Segons sembla, la parella considera que el millor és no parlar més del problema d'Anabel Pantoja davant la premsa.

Va ser el passat 11 de gener quan es van encendre totes les alarmes al voltant d'aquesta mediàtica família, i tot arran del preocupant i misteriós ingrés hospitalari de la petita Alma. Des de llavors, les informacions relacionades amb la menor no han cessat.

I encara que en un principi estaven orientades cap al desconegut estat de salut de la nena, des de fa una setmana el focus s'ha posat sobre els seus pares. Tal com ha confirmat el Tribunal Superior de Justícia de Canàries, s'ha obert una investigació contra Anabel Pantoja i David Rodríguez.

A través d'un comunicat, aquest organisme assegura que el Jutjat d'Instrucció número 4 de San Bartolomé ha posat en marxa aquest procediment després de detectar certes contradiccions. Per aquest motiu, pretenen esclarir què és el que realment va generar les lesions a la menor.

A més, i per si això no fos poc, Lecturas acaba de confirmar en exclusiva que la instrucció del cas podria allargar-se fins a sis mesos més. Durant aquest temps, està previst que es prengui declaració als pares, als seus familiars més propers, als metges i a qualsevol altre testimoni.

Ara, i enmig de tot el rebombori que s'ha generat al voltant de la influencer i la seva parella, Isa Pantoja i Asraf Beno han reaparegut davant els mitjans de comunicació. No obstant això, i pel bé de la seva família, ambdós han optat per ignorar les preguntes dels reporters.

Isa Pantoja i Asraf Beno arriben a un acord: guardar silenci en relació amb l'última polèmica d'Anabel

Fa només unes hores, Isa Pantoja i Asraf Beno han reaparegut públicament muntats al seu cotxe. Moment que un equip d'Europa Press ha aprofitat per fer-los una sèrie de preguntes sobre l'última polèmica que està envoltant la seva família.

No obstant això, la col·laboradora de televisió ha decidit reaccionar amb total indiferència. Mentre el seu marit ha abandonat el vehicle per fer un encàrrec per la zona, ella ha preferit romandre al seu interior, amb una expressió de la més seriosa i impassible.

Amb la mirada fixa al seu mòbil i sense fer cas a les preguntes dels reporters, Isa Pantoja ha decidit romandre en silenci. Tant és així que, quan li han preguntat si l'entorn d'Anabel desconfia de David, ha optat per no sortir en defensa del cordovès, deixant aquest rumor a l'aire.

Fa uns dies, el focus s'ha centrat en el fisioterapeuta, ja que ell era qui estava davant quan la petita Alma va patir la crisi que la va portar directa a l'hospital. Des de llavors, i encara que la influencer ha seguit al costat de la seva parella, ha començat a circular un preocupant rumor.

Tal com han assegurat a Espejo Público, l'entorn de la cosina d'Isa Pantoja no es fiaria de David. A més, posarien en dubte la versió que ha donat sobre el que li va succeir a la petita Alma aquell dia.