Emma García destapa el secret d'Isa Pantoja i Asraf Beno: tot està confirmat

Fiesta, l'espai que presenta Emma García a Telecinco, destapava aquest cap de setmana que el fill que espera Isa Pantoja és un nen. La basca, després de conèixer la feliç notícia, donava l'enhorabona a la jove públicament. Fins ara era una dada que la parella havia decidit mantenir en secret, si bé Anuar Beno havia deixat caure recentment que està desitjant conèixer el petit.

"Enhorabona, és una gran notícia!", reaccionava Emma García confirmant que és un nen el que Isa espera.

Fa uns dies, Anuar va compartir el seu desig de convertir-se en "el tito favorit" del "seu nebot". A continuació va desvelar: "Jo volia una nena". Instants després, i en ser conscient que potser s'havia avançat, Beno va matisar: "Però bé, el que sigui, nen o nena, benvingut serà".

Emma García desvela el secret millor guardat d'Isa Pantoja

Isa Pantoja, durant la seva intervenció en el programa en què col·labora, es va referir a la informació aportada pel seu cunyat. "Anuar no pot dir res perquè no ho sap", va començar dient a Vamos a Ver. "Només ho sap el meu amic Germán, perquè se suposa que havíem de fer una festa per revelar el gènere", afegia.

La tertuliana va desvelar d'aquesta manera que la seva intenció era realitzar una reunió en què es donés a conèixer si espera nen o nena. No obstant això, després de l'ingrés de la filla d'Anabel Pantoja, Isa va considerar que no era el moment.

"Com la situació estava com ja sabeu, no em semblava el moment. Ni tan sols he pensat en si al final ho faré o no", va deixar caure.

Per a Isa Pantoja el més important és que el seu fill o filla estigui sa. Tot i així, reconeixia estar "impacient" per saber quin és el sexe del nadó que espera. Amb el que no comptava és que es conegués la notícia d'aquesta manera.

Isa Pantoja no ha volgut confirmar si el sexe del nadó que espera és un nen

La filla de la cantant donava alguns detalls sobre com porta l'embaràs. En el seu quart mes de gestació de moment es troba bé i no ha tingut antulls. Isa, d'altra banda, admetia que ella té les seves "intuïcions" sobre si és nen o nena el nadó que naixerà en uns mesos.

A més, són moltes les persones que li han dit que podria ser un nen per "la forma de la panxeta més punxeguda".

Isa Pantoja també explicava com s'ho ha pres el seu fill Alberto, fruit de la seva relació amb Alberto Isla, el fet de convertir-se en uns mesos en germà gran. "El nen està encantat, ara ha baixat una mica la intensitat. Està emocionat, però esperant a veure què passa", reconeixia.