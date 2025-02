Moment insòlit de Patricia Pardo i Jesús Calleja a 'Vamos a Ver': 'Vaig somiar…'

Patricia Pardo i Jesús Calleja han protagonitzat aquest matí un dels moments més insòlits de la història de Vamos a Ver. I tot arran de la darrera confessió que ha compartit l'aventurer durant la seva visita a aquest format: "Sempre vaig somiar de ser astronauta".

El presentador de Planeta Calleja està a punt d'emprendre l'aventura més important de tota la seva trajectòria professional. I és que, tal com s'ha confirmat, es convertirà en el tercer espanyol en viatjar a l'espai, travessia que realitzarà a bord de la nau New Shepard.

Tanmateix, abans de fer realitat un dels seus somnis, Jesús Calleja no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de compartir la seva emoció amb l'audiència de Telecinco.

Aquest matí, l'aventurer s'ha assegut al costat de Patricia Pardo per desvelar-li alguns detalls sobre el seu primer i esperat viatge a l'espai. Moment en què ambdós han protagonitzat una conversa insòlita en ple directe.

Tal com li ha assegurat Jesús Calleja a la presentadora de Vamos a Ver, "des de nen sempre vaig somiar de ser astronauta i anar a l'espai i ningú no em comprenia". Motiu pel qual, durant molts anys, la seva mare el va portar a teràpia amb un psicòleg.

En aquest moment, i sense pèls a la llengua, Patricia Pardo li ha preguntat al seu convidat si està espantat per la seva nova aventura. Qüestió que ha respost amb un rotund "no":

"Tinc l'entrenament que la meva vida és això. La meva vida és assumir reptes que són complexos, però, com que no som bojos, tinc un equip que pensa en totes les coses que poden arribar a sortir malament. Tenim sempre un pla per contrarestar".

Patricia Pardo i Jesús Calleja protagonitzen una insòlita conversa a Vamos a Ver

Com a fan absoluta dels amulets, Patricia Pardo no ha volgut deixar passar l'ocasió per preguntar-li a Jesús Calleja si en portarà algun durant el seu viatge a l'espai. "Mira", li ha respost, assenyalant el seu penjoll, abans d'explicar-li la història d'aquest objecte:

"Aquesta és la primera vegada que anava a l'Himàlaia, tenia 19 anys, i me'l va donar un monjo tibetà. Em va dir: «D'alguna manera, aquestes muntanyes t'han cridat». Això m'ha marcat... Vaig tornar, vaig tornar, vaig escalar l'Everest, vaig treballar allà de guia".

Després d'escoltar aquesta història, Patricia Pardo ha volgut saber si li "deixen portar aquest collaret" dins de la nau. Qüestió que Jesús Calleja ha respost amb un "clar que puc". A més, ha aprofitat l'ocasió per mostrar-li la resta dels seus amulets.

"Mira, aquest me'l va donar el meu millor amic tibetà.[...]Això és corall real de quan el mateix Everest...", estava explicant l'aventurer quan la presentadora de Vamos a Ver l'ha interromput per fer-li una divertida i inesperada amenaça.

"O sigui, te'l robaré abans que pugis al coet. M'has venut tan bé els amulets", li ha assegurat Patricia Pardo, entre rialles, al seu company de feina, Jesús Calleja.

D'altra banda, el convidat ha compartit també amb l'audiència de Telecinco algunes curiositats del seu viatge a l'espai. Tal com ha assegurat, a la nau pot portar "una bossa que va en un portaequipatge i pots pujar qualsevol cosa que pesi menys d'un quilo i mig".

Aquesta mesura es porta a terme perquè a l'espai, ell, que pesa 60 quilos, pesarà 350 quilos. Per això, si porta posat alguna cosa que pesi més, i s'"arranqués", seria "com una bala dins de la càpsula".