Luis Pliego porta a 'TardeAR' la dada més important sobre el cas d'Anabel Pantoja

Anabel Pantoja i David Rodríguez s'han trobat a l'espera de la resolució de la investigació per un suposat delicte de maltractament infantil. La parella ha hagut d'anar a declarar al jutjat després que l'hospital trobés divergències entre el relat dels pares i les lesions que presentava la nena. Luis Pliego ha confirmat a TardeAR la dada més important sobre el cas d'Anabel Pantoja.

La neboda d'Isabel Pantoja ha fet el pas i ha emès un comunicat després de conèixer-se la notícia. Centrada en el benestar de la seva petita, Anabel ha assegurat que l'únic que han fet ha estat transmetre amor i que han col·laborat amb la justícia en tot moment. No obstant això, l'infern que els envolta encara no ha acabat.

El procediment ha seguit el seu curs. Tal com ha revelat Luis Pliego, director de Lecturas, al programa TardeAR, queda encara temps perquè la situació que viuen Anabel i David estigui resolta.

Per molt que s'ha confiat en l'arxiu de la causa, el tribunal encarregat del procés encara trigarà mesos a pronunciar-se. Cal recordar que, després de la declaració d'Anabel Pantoja i la seva parella, David Rodríguez, el jutjat no ha dictat cap mesura cautelar i tampoc han estat sol·licitades per la Fiscalia.

La situació viscuda amb la petita, que ha romàs gairebé dues setmanes ingressada, ha estat un dels pitjors tràngols de la seva vida. No han imaginat que haurien de reviure-ho i precisament en seu judicial.

El procediment per esclarir què ha passat amb les lesions de la filla d'Anabel ha estat en marxa. "Sembla que, contràriament al que primer s'havia dit, que era un cas que es tancaria ràpidament. La jutgessa que porta el cas d'instrucció té un temps de sis mesos", ha confessat Luis Pliego.

El motiu és "perquè no només demanarà declaracions als pares i familiars, sinó també a tots els metges que han tingut tracte amb ells i amb la nena. Així com amb tots els testimonis que puguin localitzar", ha revelat Luis.

Respecte a si Anabel ha estat conscient del que podria durar aquest procés, Luis Pliego ha negat saber-ho amb seguretat. Luis ha insistit que "s'allargarà perquè no volen que quedi cap cap per lligar". Un cop que el tribunal reculli tota la informació, s'obriran dos escenaris.

"Quan la jutgessa acabi la instrucció pot optar per dos camins: obrir un judici oral o arxivar-lo. Ens enfrontem a un possible judici penal un cop acabi la instrucció", ha explicat abans d'afegir, una vegada més, que "va per llarg, amb presumpció d'innocència"

Al mateix temps que el director de la revista Lecturas ha estat revelant aquestes dades, Leticia Requejo ha aconseguit parlar amb Anabel Pantoja. "Diu que el veritablement important ara mateix és la seva filla, la resta és tot absurd. Ella vol que la seva filla estigui bé i que tot s'aclareixi", ha dit la col·laboradora.

Una mica més tranquils, Anabel Pantoja i David Rodríguez han volgut mostrar certa normalitat. Luis Pliego ha portat la dada més important sobre la situació d'Anabel Pantoja a TardeAR.