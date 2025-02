La ferma opinió del jutge del cas Asunta sobre Anabel Pantoja: 'L'important és...'

El jutge José Antonio Vázquez Taín ha parlat sobre el cas d'Anabel Pantoja. La seva opinió és clara i contundent. "El martiri per als pares és bastant penós, l'important és que es donin pressa", ha afirmat.

El magistrat, conegut pel seu treball en el cas Asunta, ha explicat la situació. Ha recordat que es tracta d'un procediment habitual en casos de maltractament infantil. "Quan s'inicia una instrucció cal posar una data", ha indicat.

Quan arriba la data límit, el jutge ha de prendre una decisió. Si la causa és complexa, pot optar per prorrogar la investigació. En cas contrari, es donaria per conclosa i es prendria una resolució final.

El procediment judicial va començar després de l'ingrés hospitalari de la filla d'Anabel Pantoja. Els serveis mèdics van detectar una lesió que requeria revisió. Això va portar a obrir una investigació d'ofici per esclarir el que va ocórrer.

Segons el jutge Vázquez Taín, és una mesura de protecció. "Quan un adult arriba amb una lesió pot explicar com va ocórrer, però un menor no pot", ha detallat. Per això, la llei estableix que en aquests casos és obligatori realitzar una revisió mèdica i judicial.

Anabel Pantoja i David Rodríguez estan col·laborant

Els pares han col·laborat amb la investigació des del primer moment. Han prestat declaració davant les autoritats i han explicat el que va succeir. Mentrestant, la petita segueix amb les seves revisions mèdiques després de rebre l'alta hospitalària.

Un dels elements clau del procés és l'informe forense. Aquest document ha de recollir tota la informació rellevant sobre l'estat de la menor. Amb aquestes dades, el jutge podrà prendre una decisió fonamentada.

"Els forenses, amb totes les dades, han de fer un bon informe", ha insistit el jutge Taín. Aquesta anàlisi es combina amb la versió dels pares. Només llavors es pot valorar si hi ha indicis de delicte o si el cas s'arxiva.

L'informe forense ja està en mans del jutjat. Segons ha informat la periodista Sandra Aladro, aquest document recull els exàmens realitzats a la nena. Encara queden proves mèdiques per completar, però la investigació segueix el seu curs.

La investigació pot estendre's fins a sis mesos. No serà un procés ràpid ni senzill. Així ho ha revelat la revista Lecturas, que ha seguit el cas de prop.

El jutjat ha decidit ampliar el termini per seguir recollint proves. Metges, familiars i altres testimonis seran cridats a declarar. La intenció és esclarir què va ocórrer exactament amb la menor.

Malgrat la gravetat de la investigació, no s'han imposat mesures cautelars. Anabel Pantoja i David Rodríguez segueixen a casa amb la seva filla. Aquest fet reforça la versió que han donat davant el jutge, segons fonts properes al procés.

El jutge Taín ha insistit en la importància d'actuar ràpid. "El martiri per als pares és bastant lacerant, d'aquí que l'important és que es donin pressa", ha reiterat. Com més aviat s'aclareixi la situació, abans es podrà resoldre la incertesa.

Mentrestant, la filla d'Anabel Pantoja segueix amb la seva recuperació. La petita es troba bé, segons han informat els seus pares. El procés judicial continuarà fins que es determini si hi ha responsabilitats legals.

El desenllaç del cas dependrà de les pròximes proves i declaracions. La decisió final del jutge marcarà el futur de la investigació. Per ara, l'únic segur és que el procés segueix obert i sense una resolució immediata.