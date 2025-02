Olga Moreno trenca el silenci després del que ha passat amb Antonio David i el jutge

Dies després de conèixer l'última victòria d'Antonio David Flores en seu judicial, el nom d'Olga Moreno ha tornat a ressonar amb força. I és que, tal com s'ha confirmat ja, l'empresària està a punt de trencar el seu silenci per parlar com mai sobre el seu matrimoni amb el youtuber.

Va ser el passat 4 de juliol quan la sevillana va tornar a la petita pantalla després d'anys allunyada del focus mediàtic, i ho va fer de la mà de Supervivientes All Stars. A partir d'aquest moment, es va convertir en una de les col·laboradores de ¡De Viernes!. No obstant això, els seus dies a Telecinco no van durar gaire.

Ara, i després de conèixer que Antonio David ha tornat a vèncer a Rocío Carrasco davant el jutge, Olga Moreno torna a les nostres vides amb més força que mai. La guanyadora de Supervivientes 2021 torna a Telecinco per concedir una nova i reveladora entrevista.

Aquest divendres 28 de febrer, la sevillana tornarà a Telecinco, cadena que fa anys va vetar a Antonio David Flores i a Rocío Flores. Més concretament, al programa presentat per Santi Acosta i Beatriz Archidona.

En la seva entrevista, està previst que Olga Moreno parli, entre altres coses, sobre com ha estat la seva vida durant aquests vuit mesos en què ha romàs allunyada del focus públic.

No obstant això, no hi ha cap dubte que les declaracions més esperades de l'empresària sevillana són les relacionades amb el seu sonat matrimoni juntament amb Antonio David Flores.

Olga Moreno fa un pas endavant per trencar el seu silenci a través d'una nova entrevista sobre Antonio David Flores

Mesos després de la seva última aparició televisiva, Olga Moreno torna a Telecinco amb una nova i esperada entrevista. En ella, l'empresària tindrà l'oportunitat, entre moltes altres coses, de reflexionar sobre el seu sonat matrimoni amb Antonio David Flores, pare de la seva filla Lola.

Tal com ha confirmat la mateixa cadena a través dels seus canals de difusió, la sevillana torna a ¡De Viernes! "per relatar com ha transcorregut tot aquest temps per a ella".

A més, Olga Moreno parlarà sobre "com és la seva vida actual, quina relació manté amb la seva exparella i què ha aportat Agustín Etienne a la seva vida i els seus plans de futur".

Amb el seu retorn a Telecinco, es confirma la decisió que ha pres Mediaset de posar fi al veto que va imposar fa anys sobre Antonio David Flores i la seva filla, Rocío Flores.

Aquesta restricció, que va ser posada en marxa per la seva suposada baixada d'audiència, incloïa una "llista negra" composta per noms que no s'havien de mencionar en els seus diferents programes. Entre ells, tots els membres del clan Mohedano.