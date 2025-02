La confessió de la reina Camila que no esperava mai escoltar la reina Letícia

La reina Camila ha protagonitzat un moment inesperat durant la seva visita a la ciutat de Canterbury. En plena agenda oficial, un grup d'estudiants del col·legi Salesianos de Màlaga va tenir l'oportunitat de trobar-se amb la monarca, qui no va dubtar a aturar-se per saludar-los. Durant la conversa, l'esposa de Carles III va sorprendre a tots en confessar el seu apreci per la ciutat andalusa.

La trobada es va produir quan la Reina visitava la Casa Beaney d'Art i Coneixement, on va inaugurar una estàtua de l'escriptora Aphra Behn. Mentre recorria el museu, va coincidir amb els alumnes malaguenys, que participaven en un programa d'immersió lingüística.

Una connexió inesperada de la reina Camila amb Espanya

En assabentar-se que els joves eren de Màlaga, Camila va exclamar amb entusiasme: “I love Màlaga”, deixant clar el seu afecte per la ciutat. Segons el professor Carlos Pérez, que coordinava el viatge, els alumnes estaven entre la multitud quan la Reina els va saludar. Sorpresos per la seva proximitat, van aprofitar l'oportunitat per intercanviar algunes paraules amb ella.

No resulta estrany que la reina Camila tingui un especial afecte per Màlaga. La ciutat, situada en plena Costa del Sol, és un dels destins turístics més importants d'Espanya. El seu clima assolellat, la seva cultura vibrant i la seva oferta gastronòmica la converteixen en un lloc difícil d'oblidar.

Camila, acostumada al fred i la pluja del Regne Unit, segurament gaudiria d'un passeig per les seves platges o una visita al Museu Picasso. A més, Màlaga és un destí molt freqüentat per l'alta societat britànica. La seva oferta de luxe, amb marines plenes de iots, hotels exclusius i restaurants de primer nivell, l'han convertit en un lloc predilecte.

Un respir necessari enmig de temps difícils

L'afecte de Camila per Màlaga arriba en un moment en què la Reina ha travessat durs cops personals. En els últims mesos, ha hagut d'afrontar la malaltia del seu marit, el rei Carles III, així com el càncer de Kate Middleton. A més, a finals de 2024, va perdre la seva estimada gossa Beth, que l'havia acompanyat durant més d'una dècada.

Malgrat tot, la monarca ha trobat consol en una nova companya. Fa unes setmanes, va adoptar a Moley, una gosseta rescatada de Battersea Dogs & Cats Home, organització de la qual és patrona. Aquest gest demostra el seu amor pels animals i ha estat un raig de llum enmig de les dificultats.

El gest espontani de Camila en parlar de Màlaga no ha passat desapercebut. Ha generat curiositat sobre si la Reina planeja una visita a Espanya en el futur. Mentrestant, la seva confessió ha deixat clar que hi ha un racó del sud d'Europa que ocupa un lloc especial en el seu cor.