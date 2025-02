Sorpresa amb la decisió d'Isa Pantoja i Asraf Beno amb el nadó que estan esperant

Isa Pantoja i Asraf Beno han sorprès a tothom amb el pas que aquesta mateixa nit faran davant de tots: anunciaran el sexe del seu fill. La parella ha decidit fer públic el gènere del seu primer fill en comú al plató de ¡De Viernes!.

Fa unes setmanes, Isa va confessar que, donada la situació de la filla d'Anabel, ella i Asraf havien posposat fer una ‘gender reveal’. Per això, l'últim en què van pensar va ser en organitzar una festa per tot el que val. Així les coses, ha estat el plató de Santi Acosta l'escollit per saber si esperen nen o nena.

Isa Pantoja i Asraf Beno es troben vivint una de les seves millors etapes com a parella. En uns mesos, donaran la benvinguda al seu primer fill en comú, ampliant així la família. Els primers mesos d'embaràs no han estat fàcils, ja que a les molèsties pròpies del primer trimestre s'hi va unir la preocupació per Alma.

Enmig d'aquesta situació amb la filla d'Anabel, Isa i Asraf van decidir no celebrar una festa de revelació de gènere com tenien pensat. Per tant, encara desconeixen si esperen un nen o una nena. No obstant això, la sorpresa ha estat màxima en conèixer que la parella ha decidit donar a conèixer el sexe del seu petit al plató de ¡De Viernes!.

Serà aquesta mateixa nit quan Isa i Asraf coneguin per fi el sexe del seu primer fill en comú. S'espera una nit plena de nervis, ja que compartiran amb l'audiència un dels moments més esperats de l'embaràs.

Sembla que les crítiques a aquesta notícia no semblen afectar la filla de la cantant i al model. Una vegada més, un membre del clan Pantoja s'asseu en un plató per exposar davant de tots aspectes íntims de la seva vida. No obstant això, ara el motiu és molt més feliç que el que va portar la parella a asseure's amb Santi Acosta.

En aquella ocasió, van ser els successos dramàtics que va viure Isa Pantoja a Cantora el que va causar un gran enrenou.

A principis de febrer, Isa va reconèixer que encara no sabia si esperava nen o nena. La seva intenció era realitzar una festa de revelació de gènere, però l'ingrés de la filla d'Anabel va posposar els seus plans. No era el moment de celebracions, i l'últim que pensaven Isa i Asraf era en saber el sexe del seu nadó.

“El que volem és que arribi amb salut”, va explicar la col·laboradora al plató de Vamos a ver. La parella va posposar sense data concreta conèixer el gènere, i ara s'ha sabut que aquest es descobrirà aquest mateix divendres.

Isa va confessar que li feia molta il·lusió realitzar una festa, ja que en el seu primer embaràs no va poder fer-la. No obstant això, ningú no esperava aquest gir en els esdeveniments i, finalment, tampoc ha pogut complir el seu desig ara.

Per contra, l'escenari serà totalment diferent i, per primera vegada a televisió, es realitzarà una ‘gender reveal’. El públic i l'audiència compartiran en directe amb Isa i Asraf el moment en què descobreixin si esperen nen o nena.

En relació amb com es troba la futura mare, la veritat és que els mesos avancen sense majors contratemps. Si bé a principi va patir algun mareig, ara sembla que els símptomes han remès. Isa ha trobat en l'esport el seu major aliat i, gràcies a això, viu aquest segon embaràs de manera diferent.