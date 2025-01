Males notícies per a Olga Moreno, l'exmadrastra de Rocío Flores: 'Deixar de lluitar'

Olga Moreno va decidir fa temps allunyar-se del focus mediàtic. En concret, des de la seva separació del pare de Rocío Flores, l'andalusa ha preferit mantenir la seva vida privada al marge dels mitjans. Tot i així, hi ha ocasions en què comparteix com se sent, "Un dia vaig deixar de lluitar contra l'inevitable", ha escrit al seu mur.

Un missatge misteriós que continuava amb altres frases igualment enigmàtiques. "La vida no és un camp de batalla constant", escrivia a continuació. "A vegades és acceptar la tempesta i aprendre a caminar sota la pluja sense perdre't a tu mateix", expressava com a conclusió.

Si bé no ha transcendit el perquè d'aquest text al mur de la sevillana, el cert és que dona a entendre que ha pres una decisió.

Olga Moreno mostra quina és la seva postura en aquests moments davant la vida

Alguna cosa ha succeït a la seva vida contra la qual ha estat lluitant i després de la qual finalment ha decidit deixar que passi.

L'última vegada que l'ex d'Antonio David Flores es va deixar veure va ser a Supervivientes All Star. La dissenyadora es va convertir en la segona expulsada del citat reality incapaç de revalidar el triomf que va obtenir a Supervivientes 2021.

Després de ser expulsada es va unir al grup de col·laboradors que participava en el debat del concurs. Un cop va concloure el reality, l'empresària va acudir a la festa que va reunir tots els participants d'aquesta edició a Madrid.

Acompanyada de la seva parella actual, Agustín Etienne, Olga va desvelar que no descarta tornar a embarcar-se en un altre projecte similar. "M'encantaria participar en un altre reality que fos de supervivència, de superació", començava dient.

"M'encantaria anar a un de ballar, que m'ensenyin i gaudir d'aquesta experiència", deixava caure. Unes paraules amb les quals deixava la porta oberta a tornar a fitxar per un altre concurs televisiu.

Sobre la seva parella i representant, Moreno va deixar clar que per ara no es plantegen anar més enllà en la seva relació.

Preguntada sobre la possibilitat de passar per l'altar, l'andalusa no va dubtar en la seva resposta. "Res de res, ni proposta. Jo ja, amb 48 anys, què va... Jo ja he viscut tot el que havia de viure", assegurava.

Olga Moreno ha deixat els seus seguidors preocupats amb la seva última publicació

Des d'aquesta última aparició davant dels mitjans, Olga Moreno s'ha deixat veure a les xarxes socials mostrant alguns dels retocs estètics als quals s'ha sotmès. La participant de realities compartia un vídeo a Instagram explicant que havia vist unes arrugues que no li agradaven quan veia la seva imatge a la televisió.

Per eliminar-les va decidir posar-se en mans del seu metge estètic de confiança. Olga va optar per un tractament d'infiltració de vitamines i àcid hialurònic. La creadora de contingut va compartir amb els seus seguidors el nom de la clínica a les seves xarxes socials.

El mateix que quan va decidir seguir un tractament d'ortodòncia invisible amb el qual millorar el seu somriure. "Ara tu també pots lluir un somriure perfecte i sense que ningú ho noti", escrivia al seu perfil d'Instagram, animant els seus fidels a seguir el seu exemple.

Caldrà seguir atents al seu mur per saber què hi ha darrere d'aquest missatge enigmàtic amb el qual sembla haver-se donat per vençuda davant una situació que no ha transcendit.