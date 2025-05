És oficial: Màxima preocupació per la princesa Leonor i els seus companys d'Elcano

La princesa Leonor, així com la resta d'integrants del Juan Sebastián Elcano, mostrava aquest dilluns la seva tristesa per la tragèdia del vaixell-escola de l'Armada mexicana a Nova York. Un gest que arribava quan el vaixell espanyol atracava al port de Santo Domingo. En l'última parada d'Elcano, abans que precisament completi el creuer de formació a Nova York, la princesa d'Astúries s'encarregava de la maniobra d'arribada i atracada.

El comandant del Juan Sebastián Elcano, Luis Carreras-Presas do Campo, mostrava el seu pesar per "el trist i dramàtic accident" sofert pel seu homòleg mexicà. I ho feia en el seu nom i en el de tots els guàrdies marins espanyols només arribar al citat país caribeny.

Cal recordar que en l'accident del vaixell-escola Cuauhtémoc, esdevingut a Nova York, van perdre la vida dos tripulants. A més, més de vint integrants del vaixell van patir ferides després de xocar els pals d'aquest al pont de Brooklyn.

La princesa Leonor i els seus companys mostren el seu pesar per l'accident del veler mexicà

La col·lisió del vaixell mexicà, amb 277 tripulants a bord, es va produir després de quedar a la deriva en una maniobra de sortida. Els seus tres alts pals, en els quals hi havia pujats desenes de marins lligats amb arnesos, es van trencar en xocar amb la infraestructura. Un fet que va causar la caiguda de diversos d'ells des d'alçades molt elevades.

El comandant enviava el seu "més sentit record, afecte i condol a tota la dotació, a tota l'Armada de Mèxic". A més, dedicava unes paraules a les famílies de les persones que es van veure involucrades en l'accident.

No només això, posava l'accent també en el fet que els marins del vaixell escola Juan Sebastián Elcano viuen la mateixa experiència que el creuer d'instrucció accidentat.

A principis de juny, Elcano arribarà a Nova York amb Leonor a bord

Serà el pròxim 6 de juny quan el vaixell escola a bord del qual navega Leonor arribi al seu últim port americà. La princesa arribarà juntament amb la resta de la tripulació d'Elcano a Nova York abans de creuar de nou l'Atlàntic de tornada a Espanya. Cal recordar que l'hereva no realitzarà aquest recorregut en vaixell, sinó en avió per després embarcar-se en la fragata Blas de Lezo, on continuarà la seva instrucció a l'Armada.

En arribar a Santo Domingo, la filla del rei Felip VI no estava a la coberta amb la resta de guàrdies marins. La princesa Leonor en aquell moment es trobava realitzant la funció d'oficial de guàrdia sota la supervisió de l'oficial de navegació.

La princesa d'Astúries en aquesta ocasió ha estat l'encarregada de donar les ordres de timó i màquines. El vaixell ha romàs en aigües dominicanes cinc dies fins aquest dissabte, dia en què Leonor i els seus companys posen rumb a Nova York.