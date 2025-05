Xoc a la Família Reial en confirmar-se la mala notícia sobre la princesa Leonor

La pressió a la qual els guardaespatlles de la princesa Leonor han de fer front des que la filla de Felip VI viatja en el Juan Sebastián Elcano ha anat en augment. Fonts properes a l'entorn de la Zarzuela, asseguren ara que alguns membres de l'escorta personal de l'hereva estan esgotats. La raó no és altra que el nivell d'exigència que suposa protegir la integritat física i la imatge de la jove a bord del veler en el qual navega.

Cada vegada que la princesa Leonor participa en actes oficials o realitza viatges internacionals un grup especialitzat d'escortes vetlla per la seva seguretat. Un blindatge sense descans que, segons ha transcendit, està provocant un important desgast en l'equip. El seu objectiu, a més de la seguretat, és mantenir sota control qualsevol possible exposició no desitjada de la figura de la princesa.

Una tasca, que a la vista està, no sempre resulta fàcil. "Cal inspeccionar cada lloc, garantir la seguretat en tot moment i a més, controlar la imatge pública. I des que va ocórrer el de Xile, més", explica una font propera als membres de seguretat.

Membres de l'equip de seguretat que protegeix la princesa Leonor han deixat a la vista el cansament que pateixen

La tasca de l'escorta inclou també evitar situacions compromeses a nivell mediàtic bé mitjançant vigilància digital, control de gravacions o la gestió dels accessos. A més, ara han de tenir en compte que amb un telèfon mòbil és possible que una imatge de l'hereva es viralitzi en qüestió de segons.

Per aquesta raó la responsabilitat de l'equip de seguretat s'incrementa havent de mantenir estrictes protocols fins i tot en els seus moments privats o personals.

Si bé des de Casa Reial no han volgut pronunciar-se sobre aquest assumpte, persones pròximes a l'equip de seguretat de la princesa sí que ho han fet. Aquestes reconeixen que la visibilitat de Leonor comporta un esforç sense precedents i que la seva seguretat és la major prioritat.

Des que va complir la majoria d'edat, l'exposició de la princesa d'Astúries s'ha incrementat

Als seus gairebé 20 anys la princesa d'Astúries s'ha convertit en una de les figures més observades de la institució monàrquica. Després de complir la majoria d'edat i incorporar-se a l'Acadèmia Militar de Saragossa l'hereva ha assumit una major visibilitat.

La formació militar i el protagonisme institucional de Leonor han provocat inevitablement que s'intensifiquin els desafiaments logístics i mediàtics relacionats amb la seva protecció.

Prova d'això és el viatge que està duent a terme amb el vaixell escola Juan Sebastián Elcano des del passat mes de gener. La filla dels reis d'Espanya ha vist com en cadascuna de les parades del citat veler els mitjans posaven el focus en tots els seus moviments. Així, el recorregut de la princesa per Llatinoamèrica ha convertit l'hereva en tota una sensació que complica més la feina dels seus escortes.