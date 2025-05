Màxima preocupació a la Família Reial per la princesa Leonor: és molt perillós

La Família Reial està en alerta després dels últims esdeveniments protagonitzats per la princesa Leonor. Des que la filla del rei Felip VI va salpar al gener des de Cadis a bord del veler Juan Sebastián Elcano tots els focus estan posats en la jove. Ara, la preocupació està en el fet que la persecució que viu en primera persona la faci passar per la mateixa situació que en el seu dia va viure Lady Di.

Durant quatre anys els paparazzis van buscar la fotografia de la reina Letícia en biquini a Mallorca. Unes instantànies, en concret sis, per les quals la revista ¡Hola! va pagar el 2007 la quantitat de 300.000 euros.

Un reportatge fotogràfic similar al que la princesa d'Astúries protagonitzava fa tan sols unes setmanes. Leonor era captada pels reporters durant una parada del citat veler en aigües de l'Uruguai. En aquest cas era Diez Minutos la publicació que portava l'hereva a la seva portada a canvi d'uns 50.000 euros.

La perillosa situació a la qual podria enfrontar-se la princesa d'Astúries

A aquestes altures, alguns experts ja auguren que la filla gran dels reis Felip i Letícia haurà de conviure amb una persecució que ella en absolut desitja.

El fotògraf Bernardo Paz considera que el reclam mediàtic de Leonor ha crescut molt en l'últim any. Fins ara l'interès a nivell europeu se'l repartien la casa reial britànica i la monegasca, col·locant-se en tercer lloc la reina Letícia. No obstant això, en aquests moments Leonor sembla haver desbancat la seva mare en el citat rànquing.

Segons paraules del citat reporter, "Letícia és com un Barça-Madrid, divideix la gent perquè desperta passions i ressentiments, però Leonor amb prou feines té detractors".

Mentrestant, els pares de la princesa d'Astúries són conscients de l'interès dels mitjans per la seva filla. Letícia, que coneix bé la professió, no vol que la seva filla aparegui a les portades de les revistes. El que tampoc desitja és que pateixi situacions com la persecució que va acabar amb la vida de Lady Di l'agost de 1997.

La reina Letícia no vol que la seva filla pateixi la persecució dels paparazzis

Rosa Villascatín, experta en reialesa, considera que les imatges de Leonor en banyador han estat motiu de conversa a la Zarzuela. Segons ella, el rei les haurà pres amb "certa tranquil·litat", tot el contrari que Letícia, qui "és molt perfeccionista i pretén controlar-ho tot".

Malgrat això, ambdós són conscients que com més intentin frenar els fotògrafs en els seus intents per captar fotos de la princesa Leonor, més s'esforçaran els paparazzis a immortalitzar-la.

Així, el que Villacastín considera és que la mare de Leonor hauria de "relaxar-se" i comprendre que és normal que la seva filla vulgui fer el que altres joves de la seva edat. Per tant, en aquestes circumstàncies, i per evitar mals majors, el més recomanable és comportar-se amb naturalitat.