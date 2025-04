Així tracta la princesa Leonor els mariners d'Elcano: hi ha imatges que ho demostren

La princesa Leonor protagonitza una última hora sorgida després del seu pas per Valparaíso, Xile, on va estar sota el focus mediàtic. Era la primera vegada que es veia a l'hereva després de les seves fotos en bikini, i la primogènita dels reis va acaparar totes les mirades. Gràcies a això, hi ha imatges que demostren com tracta Leonor als mariners de l'Elcano: amb respecte i exercint de “guia”.

En cada parada que realitza el vaixell-escola, aquest obre les seves portes als visitants que desitgin veure'l per dins. Encara que en aquestes visites no sol estar present Leonor, a Xile va fer una excepció i va mantenir una actitud propera.

Es confirma el tracte de la princesa Leonor als mariners de l'Elcano

La princesa Leonor ja es troba de nou a bord de l'Elcano rumb al seu següent destí: Perú. Abans ha passat uns dies a Valparaíso, Xile, on ha pogut gaudir del seu temps lliure i de la gastronomia local. Era la primera vegada que es veia a l'hereva després de l'escàndol de les seves fotos en bikini i les mirades estaven posades en ella.

Això va oferir l'oportunitat de confirmar amb imatges com tracta la princesa Leonor als mariners de l'Elcano: amb respecte i fent de “guia”. Amb total normalitat i igualtat amb la resta de guàrdies marines, Leonor va rebre un grup de visitants al vaixell. En la seva parada a Xile, es van obrir les portes de l'Elcano per als curiosos i estudiants que volguessin visitar-lo.

Per regla general, la filla de Felip no sol estar present en les visites guiades, però en aquesta ocasió va fer una excepció. Es va sumar a la resta dels seus companys en igualtat de condicions per donar la benvinguda als visitants. El que confirma el bon tracte i la bona relació que la princesa Leonor té amb la resta de mariners.

Durant el tour, va mostrar una actitud propera i respectuosa amb tots els presents. La seva interacció amb la tripulació va ser informal i amable, creant un ambient distès i natural. Malgrat la seva condició com a futura reina, durant la visita Leonor va ser una més dels guàrdies marines.

A Valparaíso va actuar com a guia, mostrant el vaixell a estudiants i compartint la seva experiència. Aquesta disposició a liderar i compartir coneixements reflecteix el seu compromís amb la formació dels seus companys i la seva integració en la vida a bord.

La princesa Leonor, com una més dins de l'Elcano

La vida a l'Elcano implica conviure en espais reduïts i adaptar-se a una rutina estricta. Leonor ha après a organitzar el seu espai personal i a adaptar-se a les condicions del vaixell. Aquesta predisposició ha ajudat que la seva relació amb la resta dels seus companys sigui excel·lent.

Dins del vaixell no es percep a Leonor com a hereva, sinó com una més dels guàrdies marines. Participa en totes les activitats formatives i lúdiques barrejant-se amb la resta d'estudiants als quals tracta amb educació i companyonia. La tripulació se sent unida a ella i destaca la naturalitat amb la qual Leonor interactua amb tots ells.

Aquest tracte educat també el reben aquells que, en algun moment, acaben interactuant amb ella. Per exemple, durant un dels descansos a Valparaíso, Leonor juntament amb un grup d'amics va menjar en un restaurant local. El propietari del local va confessar després el tracte adequat i respectuós que va tenir l'hereva amb tots els treballadors del restaurant.

No va demanar res extravagant i, l'únic que es va atrevir a sol·licitar és que, si us plau no li fessin fotos. Una petició que, tant els treballadors com la resta de comensals, van entendre i respectar. Leonor, amb el seu tracte exquisit, ha aconseguit conquerir a tots i està demostrant ser una digna hereva dels seus pares.