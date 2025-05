L'escàndol de Belén Rodríguez veu la llum gràcies a Kiko Hernández: moltíssims diners

Kiko Hernández ha destapat la quantitat econòmica que Belén Rodríguez podria haver rebut després de l'entrevista concedida a ¡De Viernes!. El col·laborador de Tentáculos, íntim amic de la periodista durant dues dècades, explicava que Rodríguez s'hauria endut uns 35.000 euros per vendre a la que considerava la seva família.

"Has venut la teva germana i la teva mare en el pitjor moment", soltava Hernández referint-se al fet que Terelu es troba a Hondures. "Cal ser honestos", advertia Kiko apuntant a la càmera amb el dit. A continuació, el tertulià destapava que en el seu dia ell i Belén van riure a costa de les germanes Campos així com d'Alejandra Rubio.

"Jo assumeixo que Terelu em detesti", admetia el madrileny. "Però no vaig de digne", contraatacava el marit de Fran Antón. L'exconcursant de Gran Hermano qüestionava així la posada en escena de Belén Rodríguez en recordar la pressió viscuda quan un equip de redactors es va col·locar davant de casa seva.

"Aquí no anirem de sants", insistia Kiko Hernández molt crític amb l'actitud de Rodríguez qui segons ell ha participat del mateix joc.

El cert és que la presència de Belén Rodríguez en l'esmentat espai de Telecinco està fent parlar molt. La col·laboradora posava en dubte la professionalitat de Terelu Campos i revelava, a més, que "va vulnerar la seva intimitat" fet que va provocar en ella un dany irreparable.

"Se'm va sotmetre a un assetjament i a una persecució amb Terelu com a presentadora, al capdavant de tot", recordava sobre el que va succeir el 2022.

Rodríguez acusava la mare d'Alejandra Rubio de ser "còmplice i col·laboradora necessària" d'una insuportable situació que va provocar que fins i tot hagués de trucar a la policia.

La madrilenya reconeixia que ella no hauria estat capaç de fer-li a la gran de les germanes Campos el que aquesta li va fer. Farta de callar, Belén compartia al plató la seva veritat i descrivia Terelu com la persona que més l'ha decebut dins de la professió. Una postura amb la qual Kiko Hernández està en desacord recordant-li a la col·laboradora que el que la filla de María Teresa Campos va fer en el seu dia és seguir ordres.

Si bé Terelu no va poder contestar per haver tornat a Hondures per participar a Supervivientes, qui sí que va reaccionar va ser la seva germana. La també col·laboradora entrava en directe a ¡De Viernes! per respondre a Belén Rodríguez. Carmen Borrego va aprofitar l'ocasió per demanar-li a la convidada que li donés l'oportunitat a Terelu de demanar-li perdó.

Una disculpa que de moment no es produirà i a la qual estarà molt atent Kiko Hernández. El tertulià, enemic de Terelu i distanciat de Belén Rodríguez, ha deixat clar quina és la seva postura en aquest sonat enfrontament.