Noves dades sobre la situació de Raphael i Natalia Figueroa: 'No he vist...'

Fa unes hores, han sortit a la llum noves dades sobre l'actual situació per la qual estan passant Raphael i Natalia Figueroa després de l'últim contratemps de salut de l'artista. "No he vist a ningú conjugar qualsevol verb en present com ho fa el senyor Martos", ha assegurat el cantant Pablo López.

Aquest dijous, 16 de gener, el malagueny s'ha assegut al plató de El Hormiguero per parlar, entre altres moltes coses, del seu nou tema, La Función. A més, també ha compartit amb Pablo Motos tots els detalls de la seva pròxima gira, Concierto 360 grados.

Tanmateix, i malgrat totes les novetats relacionades amb la seva exitosa carrera professional, Pablo López ha trobat temps per desvelar com es troba el seu company Raphael.

Després de parlar d'altres temes, el presentador ha volgut preguntar-li al seu convidat si sabia alguna cosa nova sobre la salut del marit de Natalia Figueroa. I és que, tal com va transcendir fa un temps, va ser ell qui va compondre el seu últim disc, Victoria, projecte que els va permetre estrènyer llaços.

Visiblement emocionat, Pablo López ha assegurat que Raphael "és una història de persona". "És història de força, d'actitud… El veig il·lusionat", ha afegit a continuació.

A més, i en relació amb l'actual situació del seu company, el cantant ha deixat clar que, tant ell com Natalia Figueroa mantenen l'esperança: "El present amb el qual parla... No he vist a ningú conjugar qualsevol verb en present com ho fa el senyor Martos".

Va ser el passat 17 de desembre quan Raphael va patir un accident cerebrovascular mentre gravava l'especial de Nadal de La Revuelta. Tanmateix, no va ser fins deu dies després quan l'Hospital 12 de Octubre va desvelar què és el que realment li havia succeït al marit de Natalia Figueroa.

Tal com van confirmar els metges en el seu últim informe, el cantant "presenta un limfoma cerebral primari amb dos nòduls cerebrals a l'hemisferi esquerre". A més, van assegurar que continuaria "de forma ambulatòria" amb el tractament.

No obstant això, i encara que ha hagut de cancel·lar la seva última gira a conseqüència del seu problema de salut, tot apunta que Raphael es manté positiu i no perd l'esperança. I prova d'això és l'última confessió que ha fet Pablo López a El Hormiguero.

"No he vist a ningú conjugar qualsevol verb en present com ho fa el senyor Martos. El veig il·lusionat i en el present", ha assegurat el cantant malagueny davant l'audiència d'Antena 3.

A més, ha aprofitat l'ocasió per assegurar que Raphael és una persona "inspiradora". "Jo, quan vaig estar un any i mig amb ell per escriure el seu disc, vaig quedar impressionat", ha afegit a continuació.