Natalia Figueroa confirma el que molts sospitaven sobre Raphael: 'És un...'

Natalia Figueroa ha donat l'última hora sobre l'estat de salut del seu marit després de començar el tractament contra el limfoma que pateix. El cantant, que per ara ha hagut d'interrompre els seus compromisos laborals, és, segons la seva dona, "un exemple impressionant de força, positivitat i entusiasme".

Figueroa ha confirmat a una coneguda publicació que el tractament que Raphael va començar fa dues setmanes "està anant molt bé". A més, aclaria que l'artista té en tot moment al seu costat els seus tres fills i els seus nets.

"Estem tots, com una pinya que som, cuidant-lo i consentint-lo", aclaria l'esposa del cantant de Mi gran noche. La mare de Manuel Martos, d'altra banda, parlava de l'estat d'ànim de Raphael qui està "estupend, serè i tranquil".

Natalia Figueroa ha admès que el tractament està anant "molt bé"

Les declaracions de Natalia Figueroa confirmen que el seu marit afronta amb força i optimisme el tractament recomanat pels metges per a la seva recuperació. El cantant té la ment posada en estar bé com més aviat millor per poder reprendre els seus compromisos professionals.

Precisament fa pocs dies el fill menor de la parella, Manuel Martos, va deixar clar que el seu pare estava "molt bé". Ja aleshores reconeixia que la prioritat del seu pare és recuperar-se i tornar a pujar als escenaris. No obstant això, l'ex d'Amelia Bono admetia que el què el seu pare ara "necessita és tranquil·litat, estar bé i baixar el nivell".

Les últimes setmanes del 2024 no van acabar com Raphael va pensar. Si bé el cantant tenia previst reunir-se al Wizink Center de Madrid el 20 i 21 de desembre, la seva salut li ho va impedir.

Va ser el 17 de desembre quan en plena gravació d'un especial nadalenc de La Revuelta el cantant es va sentir indisposat. Llavors va ser ingressat d'urgència a l'Hospital Clínic San Carlos de Madrid, on van descartar que Raphael hagués patit un ictus. Passats uns dies va ser traslladat a l'Hospital 12 de Octubre, des d'on es va emetre un comunicat informant que pateix un limfoma cerebral.

Finalment, l'artista va rebre l'alta hospitalària el passat 27 de desembre i en aquests moments continua amb tractament ambulatori des del seu domicili, ubicat a Boadilla del Monte. "Ara que el tractament faci el seu efecte és tot el que volem", va explicar Manuel Martos als reporters.

Raphael i Natalia porten junts més de mig segle

Al costat de Raphael des del primer moment ha romàs la seva dona. La parella va contreure matrimoni el mes de juliol de l'any 1972 a Venècia en un casament que pretenien que fos secret, encara que no ho van aconseguir. El matrimoni va ampliar la família i fruit del seu amor van néixer els seus tres fills Jacobo, Alejandra i Manuel.

Coincidint amb l'aniversari de les seves sis dècades sobre els escenaris, el de Linares reconeixia que "aquesta aventura sense la meva dona hauria estat impossible". Una ocasió en què va recordar com Natalia Figueroa l'hi va ajudar "sempre". A més, va admetre que la seva família "ha funcionat" gràcies a la persona que té al seu costat, a qui definia com "una mare meravellosa".

Ara, junts s'enfronten de nou a una prova en què demostraran que el seu vincle és tan fort o més que el primer dia.