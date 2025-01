Les fermes paraules de Manuel Martos sobre el seu pare, Raphael: ‘L'important és…’

Dues setmanes després que Raphael rebés l'alta hospitalària, Manuel Martos ha reaparegut davant els mitjans de comunicació. Un moment en què no ha tingut cap problema a compartir amb ells unes fermes paraules relacionades amb el seu pare: “Lo important és lo important”.

Aquest dimecres, 8 de gener, després de celebrar aquest Nadal en família, l'ex d'Amelia Bono no ha tingut cap problema a compartir com es troba el seu pare. A més, ha revelat tots els detalls sobre l'última hora relacionada amb l'estat de salut del seu pare.

Sense pensar-s'ho dues vegades, Manuel Martos ha confirmat davant les càmeres d'Europa Press que Raphael “està molt bé”. “Molt bé, moltes gràcies”, ha assegurat amb un gran somriure a les portes d'un conegut restaurant de la capital.

D'altra banda, també ha reconegut que la prioritat del seu pare continua sent recuperar-se com més aviat millor per tornar als escenaris. No obstant això, ha deixat clar que el que realment “necessita” ara el de Linares és “tranquil·litat” i “estar bé”. “Baixar el nivell perquè lo important és lo important”, ha afegit.

A més a més, Manuel Martos també ha confirmat que Raphael continua amb el tractament ambulatori que li han indicat seguir els metges per lluitar contra el seu limfoma cerebral.

“Està molt bé d'ànim[…]És molt bon pacient”, ha assegurat l'exmarit d'Amelia Bono a continuació. Finalment, els reporters no han dubtat a preguntar-li si l'artista compta amb el suport incondicional de tota la seva família, una qüestió que no ha trigat a aclarir: “Per descomptat”.

Va ser el passat 17 de desembre quan Raphael va patir un inesperat accident cerebrovascular mentre gravava l'especial de Nadal de La Revuelta. En aquell moment, el de Linares va ser portat a l'Hospital Clínic San Carlos per fer-li unes proves.

No obstant això, tan sols 24 hores després, Raphael va ser traslladat a l'Hospital 12 de Octubre, centre en el qual va ser sotmès a un trasplantament de fetge el 2003. Finalment, i després de deu dies ingressat, els metges van emetre el seu últim informe mèdic.

Tal com es pot llegir, el pare de Manuel Martos “presenta un limfoma cerebral primari amb dos nòduls cerebrals a l'hemisferi esquerre”. Després de trobar l'origen dels seus problemes, els metges van arribar a la conclusió que el millor era que “continués de forma ambulatòria” amb el tractament.

Tant és així que, el 27 de desembre, Raphael va rebre l'alta hospitalària i va poder tornar a casa seva amb els seus éssers estimats. Des d'aleshores, no hem tornat a veure l'artista.