Novetats sobre l'estat de Raphael després d'abandonar el 12 de Octubre: ‘Està…’

El fill petit de Raphael ha donat l'última hora sobre quin és l'estat de salut del seu pare. L'artista, que es va veure obligat a suspendre diversos concerts a causa del limfoma que pateix, necessita tranquil·litat, molt de repòs i dosis d'ànim afegit, segons assenyalava el seu fill, Manuel Martos.

L'ex d'Amelia Bono confirmava que el seu pare “està bé” i assegurava a més que és “bon pacient”. Manuel Martos explicava als reporters que el seu progenitor compta amb la fortalesa mental necessària per fer front a la situació per la qual travessa.

Tanmateix, si hi ha alguna cosa que preocupa a l'intèrpret de Mi gran noche és la gran incertesa de saber quan tornarà a reunir-se amb el seu públic. El de Linares és conscient que en aquests moments necessita repòs, però això no li impedeix pensar en el moment en què pugui pujar de nou a l'escenari.

El fill de Raphael assegura que el seu pare “està bé” i és un “bon pacient”

Raphael, que suma sis dècades de trajectòria artística, no es va prendre del tot bé el fet d'haver de cancel·lar les actuacions que tenia previstes. “Anul·lar un concert per al meu pare és com perdre una cama”, explicava el seu fill Jacobo abans que el seu pare rebés l'alta hospitalària.

Deu dies després de veure's obligat a ingressar en un centre hospitalari, el cantant tornava a casa. Poc abans es donava a conèixer l'informe mèdic de l'artista, en què s'explicava que li havien detectat “un limfoma cerebral primari amb dos nòduls cerebrals a l'hemisferi esquerre”.

Des que va abandonar l'hospital el passat 27 de desembre l'andalús roman al seu domicili envoltat de l'afecte de la seva dona, els seus tres fills i els seus nets. Ara com ara, és la seva família qui exerceix de portaveu del cantant reconeixent que Raphael tornarà als escenaris quan superi el sotrac de salut pel qual travessa.

Llavors potser haurà de baixar el ritme, prendre's la vida amb més calma, i reorganitzar la seva agenda. Tot i això, el cantant, que al mes de maig complirà 82 anys, no sembla tenir intenció de retirar-se dels escenaris.

L'artista està desitjant pujar a l'escenari per reunir-se amb el seu públic

Cal recordar que en la seva dilatada carrera l'artista va interrompre les seves actuacions fa 22 anys pel trasplantament de fetge que va marcar un abans i un després en la seva vida. Vint anys després d'aquesta citada intervenció, Raphael es va situar novament al centre del focus quan el 2023 uns problemes respiratoris el van obligar a cancel·lar diversos concerts.

Llavors, el de Jaén va donar a conèixer que patia una inflamació de les vies respiratòries superiors causada per un refredat persistent. Afortunadament, va aconseguir superar aquest contratemps i no va trigar a interpretar novament les seves conegudes cançons.

Només queda esperar per veure com evoluciona l'artista, qui segur està desitjant posar data al seu retorn als escenaris. Mentrestant, la seva fortalesa i bon talant jugaran un paper important en el desafiament que ha d'afrontar ara.