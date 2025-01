Confirmada l'última hora sobre Raphael i la seva família: ‘Tenen ganes de…’

Dies després que Raphael hagi rebut l'alta hospitalària, s'ha confirmat una última hora relacionada amb la seva salut. Segons ha transcendit, el tractament que està rebent l'artista pot acabar amb la seva malaltia. Una notícia que li ha retornat l'esperança a aquesta mediàtica família: “Tenen ganes que això es curi”.

Va ser el passat 26 de desembre quan, després de passar deu dies ingressat a l'Hospital Universitari 12 de Octubre, es va fer públic l'últim informe mèdic de Raphael. Tal com es pot apreciar en aquest document, el de Linares “presenta un limfoma cerebral primari amb dos nòduls cerebrals a l'hemisferi esquerre”.

Tanmateix, tan sols un dia després, els metges van arribar a la conclusió que el millor és que Raphael “continuarà de forma ambulatòria” amb el tractament que li havien posat. Motiu pel qual va poder tornar a casa per passar la resta de les festes de Nadal amb la seva família.

Uns dies després de conèixer aquesta notícia, María Eugenia Yagüe va revelar al programa Més val tard una informació molt esperançadora. Tal com va assegurar la col·laboradora de televisió el passat 29 de desembre, la situació de l'artista és menys greu del que semblava en un primer moment:

“El que podia haver estat un accident cerebrovascular s'ha transformat en dos tumors molt petits de tipus limfàtic que han de ser tractats amb quimioteràpia, amb ràdio. El tractament és esperançador”.

A més, l'escriptora va confirmar davant tota l'audiència de La Sexta que, tant Raphael com la seva família, estan “tranquils” i tenen “ganes que això es curi” com més aviat millor.

Confirmen la millor de les notícies relacionades amb la salut del cantant Raphael

D'altra banda, l'escriptora i col·laboradora de televisió va voler compartir també amb els televidents tots els detalls sobre el tractament que els metges li han posat al cantant Raphael:

“La químio s'injecta directament al cervell i el que no se sap és la reacció de cada pacient”. A més, va deixar clar que, “coneixent Raphael, que és optimista, el que li pot molestar més és parlar amb dificultat”.

Respecte a la possible tornada als escenaris de Raphael, María Eugenia Yagüe va assegurar que el de Linares “viu uns anys de gran sensatesa”. D'aquesta manera, va confirmar que l'artista només “cantarà si pot”.

“Si no, no farà cap esforç especial per fer-ho. Ell va dir que es retiraria al peu del canó, però serà el que pugui”, va afegir a continuació la col·laboradora de televisió.