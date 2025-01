Rocío Flores pren una decisió i deixa mut el seu xicot, Manuel Bedmar: ‘El seu malson’

Rocío Flores ha començat l'any amb una decisió que ningú esperava. La filla d'Antonio David ha optat per fer-se un canvi radical de look que no només ha sorprès els seus seguidors, sinó també la seva parella, Manuel Bedmar. Rocío Flores, a més, ha confessat que el seu perruquer la veu com “el seu malson”.

Tot va començar quan Rocío Flores va compartir un missatge enigmàtic a les seves xarxes socials. Des de la perruqueria va escriure: “A veure què fem”. La publicació, acompanyada d'una foto des del saló de bellesa, deixava entreveure que alguna cosa gran estava per arribar.

Hores després, la jove va tornar a les xarxes amb un sorprenent resultat, ja que els seus cabells lluïen un nou tint que va deixar tothom bocabadat. En aquesta ocasió, Rocío Flores va comentar amb ironia: “Si abans m'havia fet un canvi, ara ja... no dic res”. A més, va esmentar el nom de la seva perruqueria de confiança i va afegir: “Soc el seu malson”.

Rocío Flores pren una decisió que ha deixat sense paraules Manuel Bedmar

La jove, que recentment havia passat de ser rossa a pèl-roja, va decidir reinventar-se una vegada més. La seva transformació ha generat un seguit de comentaris a les xarxes, des d'admiradors que aplaudeixen la seva valentia fins a altres que es mostren impactats pels seus canvis constants.

Tanmateix, qui sembla haver quedat més sorprès és Manuel Bedmar. Encara que el jove no s'ha pronunciat públicament, segurament la recolza, com en totes les seves decisions. El canvi d'imatge de la seva xicota, encara que és inesperat, forma part de la personalitat vibrant i decidida que tant admira d'ella.

Manuel Bedmar és el principal suport de Rocío Flores

La relació entre Rocío i Manuel ha sigut molt estable malgrat els alts i baixos mediàtics que han envoltat la família Flores Carrasco. Aquesta nova transformació de Rocío Flores sembla ser un reflex del seu desig de començar el 2025 amb energia renovada.

Rocío Flores no ha deixat de compartir el seu dia a dia amb els seus seguidors. Aquest nou look no només demostra la seva valentia, sinó també el seu compromís amb mantenir-se fidel a si mateixa.

Per ara, els seus fans esperen ansiosos noves publicacions on puguin veure amb detall el resultat d'aquest canvi radical. I encara que Manuel Bedmar romangui en silenci, no hi ha dubte que el seu suport incondicional serà el motor que acompanyi Rocío Flores en aquesta nova etapa estètica.

El 2025 tot just acaba de començar, però per a Rocío Flores l'aventura ja està en marxa. La seva decisió de reinventar-se marca un punt d'inflexió i deixa clar que no hi ha cap obstacle que pugui aturar-la.