Maria, filla de Pep Guardiola, parla després de la separació: 'Els meus pares...'

Maria Guardiola, la filla gran de Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, i Cristina Serra, empresària, ha donat la seva primera entrevista en exclusiva per a la revista Vanity Fair. L'ocasió coincideix amb un moment important en la vida de la jove, ja que s'ha anunciat la separació dels seus pares.

Primeres paraules de Maria Guardiola després de la separació dels seus pares

En l'entrevista, Maria s'ha mostrat reflexiva, destacant els valors i ensenyaments que els seus pares li han transmès al llarg dels anys. Malgrat la situació personal que travessa la família, les paraules de la filla de Pep Guardiola reflecteixen una visió positiva sobre la vida.

"Els meus pares sempre m'han aconsellat que trobi el que m'apassiona. M'animen a provar coses noves, a acceptar el fracàs i a seguir buscant fins a trobar la meva vocació, perquè quan ho faci, la dedicació plena serà una cosa natural", començava la catalana.

"També em recorden que a la vida el més important és estimar i ser estimat. Per això ser amable amb els altres és essencial. Fins i tot en situacions en què ens sentim fora de lloc, em diuen que escolti atentament els altres, sempre hi ha quelcom valuós que aprendre de cada persona".

Pep Guardiola i Cristina Serra són el suport incondicional dels seus fills

Al llarg de la conversa, Maria també va compartir com els seus pares, malgrat les seves diferents trajectòries, sempre han estat presents per oferir-li suport. Aquesta proximitat i complicitat es mantenen malgrat la decisió de separació que han pres recentment Pep i Cristina.

I és que es tracta d'un anunci que ha commogut els seus seguidors i el món del futbol. Tot i que la notícia ha sorprès molts, tant Pep com Cristina no han parlat públicament. No obstant això, tot apunta que la seva relació continua sent cordial i que la seva prioritat és el benestar dels seus fills.

Maria, per la seva banda, s'ha mostrat molt centrada en els seus estudis i en la recerca de la seva pròpia identitat. Reconeix que, tot i que el camí cap a la seva vocació encara està en procés, els principis de respecte i superació que li han inculcat són la brúixola que la guia en cada decisió.

L'entrevista ha estat un testimoni del caràcter de Maria Guardiola, qui, malgrat les circumstàncies personals, continua mostrant una gran maduresa i gratitud cap als seus pares. Enmig dels desafiaments familiars, la filla de Pep Guardiola i Cristina Serra sembla estar forjant el seu propi camí.