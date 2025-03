Nou comunicat urgent sobre l'estat de salut del Papa Francisco: ‘Una nit…’

El Papa Francisco, de 88 anys, va ser ingressat a l'Hospital Gemelli de Roma el passat 14 de febrer a causa d'una bronquitis que posteriorment va derivar en una pneumònia bilateral. Durant la seva hospitalització, ha experimentat diverses crisis respiratòries, incloent-hi episodis d'insuficiència respiratòria aguda i una lleu insuficiència renal.

Segons l'últim informe mèdic emès ahir, el seu estat clínic es manté estable dins de la complexitat del seu quadre general. Un TAC recent ha confirmat millores en la seva condició, no obstant això, continua necessitant rebre oxigen dia i nit. Encara que ja no es considera que estigui en perill imminent, els metges han decidit mantenir-lo hospitalitzat per continuar amb el seu tractament i monitoratge.

Avui, la Santa Seu ha emès una nova actualització sobre l'estat de salut del Papa Francisco. Segons l'últim informe mèdic difós des del Vaticà, s'ha informat que “el Papa ha passat una nit tranquil·la”.

Aquest comunicat reafirma l'estabilitat en la seva condició, una notícia esperançadora per als fidels i seguidors del Pontífex. Sens dubte, aquesta informació és un alleujament, especialment després dels moments de major preocupació per la seva salut en els últims dies.

El Papa Francisco ha continuat amb les seves tasques des de l'hospital

Des del seu ingrés a l'Hospital Gemelli de Roma el 14 de febrer, el Papa Francisco ha mantingut el seu compromís amb l'espiritualitat, adaptant les seves activitats al seu estat de salut. Encara que ha estat sota tractament mèdic per una bronquitis que va derivar en pneumònia bilateral, la seva voluntat de continuar complint activitats religioses no ha disminuït. Durant la seva hospitalització, el Papa Francisco ha dedicat temps a la pregària, i se sap que ha estat participant en exercicis espirituals des de la seva habitació.

Segons els informes, a més de les sessions de descans necessàries per a la seva recuperació, el Papa Francisco també ha estat rebent fisioteràpia. I això li ha permès mantenir-se en un estat físic adequat dins del possible. Malgrat les complicacions respiratòries i la pneumònia bilateral que l'afecten, el Papa Francisco ha mostrat millora en el seu estat de salut i continua mantenint una actitud positiva.

Pel que fa a les seves comunicacions, el Pontífex ha enviat diversos missatges d'agraïment a través del seu equip. Sempre ha mostrat la seva gratitud per les pregàries i el suport rebuts de fidels i seguidors. A través d'aquestes intervencions, el Papa Francisco ha volgut mantenir una connexió propera amb la seva comunitat, malgrat la distància física que li imposa l'hospital.

Cal destacar que el Papa Francisco es troba en un procés de recuperació en el qual encara es desconeix si podrà participar activament en les celebracions de la Setmana Santa. Unes activitats que estan previstes per a mitjan abril de 2025. El seu estat continua sent monitorat acuradament, i els metges han optat per mantenir-lo sota observació i tractament fins que estigui completament recuperat.