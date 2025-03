El Papa Francesc trenca el seu silenci i llança un emotiu missatge: 'Afligit...'

El Papa Francesc no guanya per a disgustos. Des que està ingressat a l'Hospital Gemelli de Roma ha hagut d'enfrontar-se a alguns dels dies més durs relacionats amb la seva salut. Ara, també, se li suma a la seva situació una pena que ha volgut compartir amb els altres.

En aquest sentit, el Papa ha enviat un missatge a l'arquebisbe de Bahía Blanca, a l'Argentina, manifestant la seva proximitat amb els afectats per les inundacions que està patint la zona. "Vull fer sentir la meva proximitat espiritual a tota la població", ha expressat el Papa Francesc en el seu missatge en assabentar-se de la tragèdia. Un desastre natural que ja ha deixat 16 morts, 100 desapareguts i 1.450 evacuats.

"Afligit en assabentar-me sobre el desastre natural que està afectant la regió de Bahía Blanca", ha escrit el religiós. Així mateix, ofereix “fervents sufragis per l'etern descans dels difunts, suplicant al Senyor que concedeixi consol als familiars i a tots els que pateixen en aquests moments de dolor i incertesa”. Unes paraules que segur que reben amb gratitud els veïns d'una zona de l'Argentina que, sens dubte, està de dol.

La solidaritat del Papa Francesc amb els afectats

El Papa Francesc sempre s'ha caracteritzat per ser molt proper amb les persones que pateixen. La seva solidaritat és la seva senya d'identitat i en un moment com aquest, no podia ser menys. Cal recordar que el Papa és de nacionalitat argentina i sempre s'ha mostrat lligat emocionalment amb la seva terra.

El seu accent en parlar recorda els seus orígens i, per tant, ha sentit de manera especial aquesta catàstrofe natural. "Que el Senyor sostingui amb la seva gràcia a tots els que estan compromesos amb la recerca dels desapareguts", ha volgut afegir. Finalment, el Papa ha escrit que: "Demano a la Nostra Senyora de la Mercè que intercedeixi davant Jesucrist per tots els afectats per aquesta catàstrofe".

Unes paraules que segur que han arribat al més profund dels cors dels seus fidels a l'Argentina. Més que mai, Bahía Blanca necessita persones que preguin per la recuperació d'una zona devastada per unes inundacions històriques. Els seus veïns necessiten la fe per seguir endavant i pal·liar el dolor dels que han perdut la vida per la força de l'aigua.

El seu estat de salut va millorant clarament

El Papa Francesc ha enviat aquest missatge estant encara ingressat a Roma. Malgrat el seu delicat estat de salut, el religiós ha tret forces per escriure i fer arribar els seus bons desitjos als seus compatriotes. Tot un esforç que els que més l'aprecien valoren.

Malgrat que la seva salut continua sent delicada, el Papa Francesc ha passat una nit "tranquil·la". Per la qual cosa tot sembla indicar que la seva recuperació està més a prop. Amb tot, les oracions continuen cada dia a la plaça Sant Pere i són cada dia desenes de fidels els que esperen el seu retorn.