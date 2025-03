Ningú esperava el que María del Monte li ha explicat a Pablo Motos sobre la seva mare

María del Monte ha visitat el plató de El Hormiguero per parlar sobre el seu últim gran assoliment. Un reconeixement que li ha fet molta il·lusió a María del Monte. Per a ella, ha estat un triomf molt especial en la seva carrera que ha volgut compartir en directe amb Pablo Motos.

Davant de Pablo Motos, la cantant ha confessat que feia anys que esperava aquest moment. “Ja era hora, tots els anys era… que ve el llop, que ve el llop i mai me la donaven”, ha dit amb el seu característic sentit de l'humor. La seva emoció ha estat evident durant tota l'entrevista.

Però a més de celebrar el seu premi, la Medalla d'Andalusia, María del Monte ha volgut recordar la seva mare. Va morir el 2021, i l'artista ha reconegut com l'ha trobat a faltar en aquest dia tan important. “Aquell dia vaig trobar molt a faltar la meva mare”, ha confessat amb nostàlgia.

Ningú esperava el que María del Monte li ha explicat a Pablo Motos

El que ningú esperava era la sorprenent revelació que ha fet sobre ella. Enmig de la conversa, la cantant ha desvelat un detall desconegut sobre la seva mare.

“Aquell dia que donaven les medalles era el dia que la meva mare, que era molt educada sempre, mai deia una mala paraula, aquell dia es transformava completament. Era el dia que més merda soltava per la boca”, ha explicat entre rialles.

María del Monte ha explicat que es tornava completament irreconeixible. “Deia: ‘una merda per aquest, una merda per aquest’”, ha revelat.

Un comentari que ha desfermat el riure al plató. Amb aquestes paraules, ha volgut recordar el gran desig que ha complert. El que més il·lusió li feia era que la seva filla rebés la medalla.

María del Monte confirma a El Hormiguero que ha complert el seu somni

Finalment, aquest desig s'ha complert: María del Monte ha aconseguit el reconeixement que tant havia esperat. I encara que la seva mare ja no hi és, el seu record ha estat present en tot moment. L'artista ha demostrat, una vegada més, el seu gran sentit de l'humor i el seu amor incondicional per la seva família.

Sens dubte, ha estat una entrevista plena d'emocions. Ha celebrat el seu premi i ha compartit una anècdota inesperada que Pablo Motos ha agraït.

María del Monte ha brillat a El Hormiguero amb la seva naturalitat, la seva proximitat i el seu gran humor. Un moment que, sens dubte, els seus seguidors no oblidaran fàcilment.