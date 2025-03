Nervis al Vaticà: la data marcada en vermell al calendari del Papa Francesc

Els fidels que arriben al Vaticà aquests dies han rebut notícies encoratjadores sobre l'estat del Papa Francesc. La seva recuperació ha avançat de manera positiva, cosa que ha generat alleujament entre aquells que segueixen de prop la seva evolució. Encara que continua hospitalitzat, les últimes actualitzacions indiquen que el seu estat va millorant a poc a poc.

El pontífex roman ingressat a l'Hospital Gemelli des del passat 14 de febrer, quan una bronquitis va evolucionar en pneumònia bilateral. Durant la seva hospitalització, ha tingut moments difícils que van requerir atenció mèdica intensiva. No obstant això, en les últimes hores, els informes han estat molt més optimistes.

El Papa Francesc va recuperant-se dels seus problemes de salut

Els metges que atenen el Pontífex han confirmat que el Papa Francesc ha respost bé al tractament. Durant setmanes, les complicacions respiratòries van despertar preocupació, però la seva bona evolució ha fet que el pronòstic sigui més positiu. De fet, ha aconseguit descansar millor en els últims dies, cosa que ha estat interpretada com un senyal favorable.

Des del Vaticà han informat que ha passat nits tranquil·les i ha reprès algunes activitats de forma moderada. Encara que no ha pogut reprendre la seva agenda habitual, ha seguit per videoconferència els exercicis espirituals de la Cúria Romana. També ha rebut informes sobre diferents assumptes eclesiàstics, mantenint-se informat malgrat el seu estat.

El perill "imminent", doncs, sembla haver passat, encara que el quadre clínic del Papa Francesc continua sent delicat. Ara bé, l'Església catòlica té per davant moltes activitats relacionades amb l'Any Jubilar. I és per això que els fidels estan ansiosos per saber quan tornaran a veure el Papa en públic.

La data clau que manegen al Vaticà

Molts fidels, informa Infobae, tenen present que aquest 13 de març es compleixen 12 anys des de l'elecció de Jorge Mario Bergoglio com a Papa. Per a l'Església catòlica, aquesta data és significativa, ja que va marcar l'inici d'un papat que ha impulsat canvis importants. La coincidència amb el seu procés de recuperació ha augmentat l'expectativa sobre una possible reaparició.

Alguns creuen que podria enviar un missatge especial o fins i tot fer una breu aparició pública. No es descarta la possibilitat que s'apropi a la finestra de la seva habitació a l'hospital per saludar els fidels. Amb tot, els metges han insistit que la seva salut continua requerint repòs.

Altres, més prudents, es mostren esperançats que el Papa Francesc reaparegui en els actes del Jubileu. Aquest 2025 és un any molt especial i molts confien a veure el Pontífex ja recuperat.