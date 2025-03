Arriba la felicitat al Vaticà: L'última hora sobre l'estat del Papa Francisco

En les últimes hores, l'alegria s'ha estès entre els fidels del Papa Francisco. Els metges que atenen el Pontífex han confirmat una clara millora en el seu estat de salut. El Papa està responent molt bé al seu tractament, i sembla que està fora d'un perill “imminent”.

En aquest sentit, aquest dimecres, 12 de març, des del Vaticà han informat que el Papa Francisco ha tornat a passar “una nit tranquil·la”. Durant la seva hospitalització, el Papa ha experimentat alts i baixos en el seu estat de salut, incloent-hi episodis d'insuficiència respiratòria aguda que van requerir intervencions mèdiques intensives. No obstant això, el Pontífex ja presenta una millora “consolidada” i ja està fora de perill.

La salut del Papa Francisco ha millorat en els últims dies

De moment, el Papa Francisco continua ingressat a l'Hospital Gemelli de Roma. Allà roman des del passat 14 de febrer, després de ser diagnosticat amb una bronquitis que va derivar en una pneumònia bilateral. La seva evolució ha estat irregular, amb moments de preocupació a causa de diverses complicacions.

No obstant això, els últims informes indiquen que la seva recuperació està en curs i que el seu estat de salut ha millorat notablement. Aquest dimarts, el Vaticà va confirmar en nou comunicat mèdic que el Sant Pare havia passat una “nit tranquil·la”. De fet, es va despertar abans de l'habitual, al voltant de les 08:00 del matí.

Aquesta notícia suposa un gran alleujament per als fidels, especialment després de setmanes d'incertesa sobre el seu estat de salut. El Pontífex, de 88 anys, ha afrontat diverses crisis derivades de la seva malaltia, cosa que ha portat a especulacions sobre la gravetat del seu estat.

El Papa Francisco no està 100% recuperat

No obstant això, malgrat les bones notícies, el quadre clínic del Papa Francisco continua sent complex. Segons els professionals de l'Hospital Gemelli, la vida del Papa no corre perill imminent. Però això no significa que hagi de rebre l'alta hospitalària aviat.

Els metges han demanat prudència i han recalcat que el Pontífex romandrà hospitalitzat per més temps. El Papa Francisco ha de continuar amb el seu tractament i amb les seves sessions de fisioteràpia motora i respiratòria. Des del Vaticà assenyalen que manté la seva rutina amb la normalitat més gran possible, cosa que indica que el seu estat d'ànim també és positiu.