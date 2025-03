Jessica Bueno es queda sense paraules: per fi es destapa qui és el talp de Luitingo

La relació entre Jessica Bueno i Luitingo, després de trencar el seu festeig, ha fet un gir inesperat. Luitingo i Jessica Bueno havien decidit acabar de manera cordial, però tot ha saltat pels aires. Ara, una nova dada ha sacsejat el panorama mediàtic: s'ha revelat la identitat de la persona que va filtrar l'àudio de Luitingo.

Tot va ocórrer al programa ¡De Viernes!, on Jessica Bueno es va asseure per parlar obertament sobre el seu estat emocional després de la ruptura. Però el que ella no esperava era enfrontar-se a uns àudios de la seva exparella parlant amb el seu entorn sobre ella i els seus fills.

L'emissió d'aquestes gravacions va ser un punt d'inflexió. La possibilitat de mantenir una relació respectuosa i tranquil·la després de la separació es va esvair en un instant.

Luitingo va parlar sobre la família de Jessica Bueno

L'origen d'aquests àudios ha estat una de les grans incògnites des que van sortir a la llum. Però ara, el programa TardeAR ha aconseguit contactar amb una persona del cercle de Luitingo, qui ha ofert una revelació impactant.

“La conversa que es va gravar i que li van posar a ella es va fer a casa seva. Li ho ha fet algú de la seva família al saló. L'han traït, la seva pròpia família”, va afirmar aquesta font propera.

Una confessió que canvia tot el panorama. Luitingo ha estat traït des del seu cercle més íntim. Ningú sospitava que el responsable de la filtració pogués ser un familiar directe del cantant.

La mateixa font també ha revelat quin és el sentir actual de Luitingo després d'aquest escàndol. "L'únic que et puc dir és que vol que el deixin tranquil", va confessar l'amiga de Luitingo.

Luitingo vol centrar-se en la seva carrera després de deixar a Jessica Bueno

"Diu que els mitjans no el deixen en pau i que ell l'únic que vol és centrar-se en la seva música. No vol saber res dels embolics de parelles, no vol tema de conflictes", va explicar aquesta persona propera.

Una notícia que sens dubte haurà sorprès Jessica Bueno tant com al mateix Luitingo. Cap dels dos imaginava que la persona que va gravar la conversa estava dins de l'entorn més proper de l'artista. Ara, la pregunta que queda a l'aire és: com reaccionarà Luitingo davant d'aquesta traïció familiar?

Mentrestant, la polèmica continua creixent. El que semblava una separació tranquil·la s'ha convertit en un dels serials més comentats del moment. Caldrà esperar per veure si Luitingo pren alguna mesura contra la persona que ha trencat la seva confiança o si prefereix centrar-se en la seva música.