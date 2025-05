La preocupant notícia del rei Joan Carles que espanta la Família Reial: 'Ha perdut'

El rei Joan Carles es va convertir en notícia després de la seva última i fugaç visita al nostre país fa un parell de setmanes. L'emèrit, exiliat voluntàriament a Abu Dhabi el 2020 després de fortes crítiques, torna ara al focus mediàtic per l'acte de conciliació que se celebrarà aquest divendres amb Miguel Ángel Revilla. Un fet que se suma a altres tants que han provocat que Joan Carles hagi perdut el control sobre la narrativa de la seva pròpia història, segons alguns experts.

Ana Jiménez, professional especialitzada en marca personal, ha fet una anàlisi global dels últims moviments del pare de Felip VI. Segons aquesta, el comportament de l'emèrit, vulgui ell o no, és interpretat tenint en compte els escàndols protagonitzats en el passat, un fet que dificulta la construcció d'una imatge positiva.

Una experta en marca personal analitza els punts febles de la imatge del rei Joan Carles

Segons Jiménez, la imatge del que va ser Cap de l'Estat compta actualment amb diversos punts febles. Entre ells, el monarca compta amb una credibilitat molt danyada després dels recents titulars sobre escàndols financers i personals als quals s'ha enfrontat.

Ara, el fet que Joan Carles hagi denunciat al que va ser president de Cantàbria per difamar-lo en el seu dret a l'honor no afavoreix en absolut a millorar la seva imatge. "La denúncia a Revilla se suma a aquesta llista, generant dubtes sobre la seva transparència i la seva capacitat per acceptar crítiques", considera la citada experta.

Una altra de les febleses que mostra l'emèrit és la percepció d'impunitat. Són molts els que pensen que el fet de denunciar un personatge públic pot ser interpretat com un gest de superioritat. Un fet que "deixa a la vista que se sent per sobre de la crítica", aclareix Jiménez referint-se a Joan Carles.

Els gestos més recents de l'emèrit no ajuden a millorar la seva imatge

Cal recordar que la societat actual, en la qual l'exemplaritat és un valor, aquest tipus d'informacions afecta la imatge d'una institució com és la Corona d'Espanya.

Per tot l'anterior l'experta insisteix en el delicat moment pel qual travessa l'avi de la princesa d'Astúries. Ana Jiménez estima que l'estratègia de Joan Carles sembla que es vagi a centrar en la defensa legal. No obstant això, aquest moviment "no sempre es tradueix en una millora de la reputació pública".

De fet, considera que si el pare de Felip VI tingués com a objectiu reconstruir la seva marca personal hauria de centrar-se en la transparència. Però també en reconèixer els errors passats i en una actitud més oberta a la crítica. Per tant, la recent denúncia a Miguel Ángel Revilla no fa sinó complicar la seva ja deteriorada imatge encara més si fos possible.