Xoc absolut: confirmen el secret sobre Kiko Hernández i José Ortega Cano

El passat dilluns es va donar a conèixer una informació que té a Kiko Hernández i a José Ortega Cano com a protagonistes. El que va ser concursant de la tercera edició de Gran Hermano va contactar des de Tentáculos, espai en el qual col·labora, amb el vidu de Rocío Jurado. Una trucada de telèfon, de la qual va ser testimoni tota l'audiència, amb la qual Hernández volia donar al torero, ja retirat, una informació rellevant.

La intenció del marit de Fran Antón era informar a Ortega Cano del nou horari del programa que s'emet a Ten. Cal recordar que des d'aquesta setmana el magazine, que passa a dir-se Ni que fuéramos Tentáculos, es pot veure entre les 17:15 i les 19 hores. Una estratègia amb la qual busquen captar l'audiència que veia l'espai anteriorment presentat per María Patiño.

D'altra banda, el segon tram del programa, que conté la secció Prime time, s'emet des de les 20:30 fins a les 21:45 hores.

Kiko Hernández aconsegueix que Ortega Cano l'atengui una trucada de telèfon en directe

El programa presentat per Carlota Corredera, conscient del desafiament que suposa per a l'audiència aprendre el nou horari, va decidir trucar a nombrosos rostres coneguts per informar-los del canvi. Un d'ells va ser José Ortega Cano, qui va parlar amb Kiko Hernández i es va mostrar molt atent en tot moment a les indicacions que el col·laborador li facilitava.

Belén Esteban o Ágatha Ruiz de la Prada van ser altres dels rostres coneguts amb els quals el programa va contactar per mantenir-los informats de la nova franja des de la qual emeten.

Quant al pare de Gloria Camila, aquest va reaccionar sorprenentment bé en escoltar la veu del tertulià. El de Cartagena, que va reconèixer que en aquell moment no estava veient Tentáculos, va prendre nota dels citats horaris.

Kiko Hernández, per la seva banda, va compartir el seu desig que ho veiés i que, fins i tot, els enviés algun missatge. "Ho tinc en compte", va afirmar el torero, qui va assenyalar, a més, que es trobava bé.

Kiko Hernández i Ortega Cano tornen a parlar després d'un temps enfrontats

Després de penjar la trucada, Hernández no va trigar a prendre la paraula: "Això és història de la televisió de Ten", va sentenciar sense poder ocultar la seva emoció. Un gest que va deixar a la vista que el tertulià no esperava que l'ex d'Ana María Aldón, a qui tantes vegades ha criticat, anés a respondre la seva trucada.

Al plató, Carlota Corredera va recordar el moment en què el torero els va portar als tribunals tant a ella com a Kiko. Una demanda que ambdós van guanyar i després de la qual Ortega Cano no ha tingut inconvenient en parlar públicament per telèfon.

Cal recordar que Ortega Cano va expressar el seu malestar en nombroses ocasions sobre Sálvame, espai en el qual Corredera i Hernández treballaven, acusant-lo d'haver danyat la seva imatge.

Una actitud que contrasta amb l'amabilitat amb la qual aquest dilluns Ortega Cano atenia la trucada del col·laborador madrileny. Caldrà esperar per veure si realment el torero se suma a l'audiència del nou espai, tal com Kiko i Carlota desitgen.