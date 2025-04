Gerro d'aigua freda per a la Casa Reial després de l'última denúncia de Joan Carles I

Fa un parell de setmanes es va saber que el rei emèrit havia ordenat interposar una demanda contra la seva examant, Corinna Larsen. D'aquesta manera, Joan Carles I seguirà el mateix procés que va utilitzar amb la denúncia contra l'expresident càntabre Miguel Ángel Revilla, intentant restituir el seu honor i la seva fortuna. Més enllà de la demanda en si, el que ara més destaca és el lloc en què queda la reina Sofia.

Una circumstància en la qual la periodista Pilar Eyre s'ha fixat i així ho ha posat de manifest en una recent entrevista. Segons ella, la mare del rei Felip VI se sentirà en aquests moments "humiliada". Ella, que legalment continua sent la dona del que va ser cap d'Estat d'Espanya, ha vist com aquest ha portat la seva suposada amant davant els tribunals.

La Casa Reial és conscient de la situació en què queda l'emèrita després de l'últim que ha fet Joan Carles I

D'aquesta manera l'emèrita veurà de nou oberta la ferida "que tant li dolia i tirar-li sal i vinagre", postil·la Eyre. La catalana, a més, assegura que la reina està sola, no compta amb ningú en qui confiar, en qui desfogar-se "en aquests moments difícils".

Tanmateix, per a Pilar Eyre, el més incomprensible és l'egoisme de Joan Carles en portar Corinna als tribunals, "estant la seva dona viva". En aquest context, la periodista posa l'accent en el fet que Sofia continua sent la parella oficial del rei. "No és la dona de la qual es va divorciar, sinó la seva dona actual", insisteix.

D'altra banda, al llarg de la citada xerrada, l'experta en Casa Reial adverteix que amb aquesta denúncia Joan Carles fa ostentació del menyspreu que sent cap a Sofia. Sense tenir en compte els sentiments que ella pugui tenir, l'emèrit està disposat, per damunt de tot, a recuperar els seus diners.

Preguntada pel paper que podrien exercir les infantes Elena i Cristina, Eyre considera que Joan Carles no fa cas de les seves filles. "El rei en aquests moments està tan sol que tampoc segueix el consell de ningú, ell fa el que li dona la gana", sentenciava.

La reina Sofia segueix endavant amb la seva agenda malgrat la denúncia de l'emèrit

Mentrestant, la reina emèrita, lluny d'amagar-se, ha continuat amb els seus compromisos oficials. Precisament al llarg d'aquesta Setmana Santa, la mare de Felip VI s'ha deixat veure en diferents processons. La reina Sofia reapareixia a Sevilla per contemplar La Madrugá, un dels moments més importants dels que se celebren a la capital hispalense.

A més, l'emèrita, fidel al seu tradicional viatge a Mallorca en Setmana Santa, va volar fins a la citada illa balear. Allà va tenir ocasió de gaudir del concert benèfic organitzat per Projecte Home a la catedral mallorquina.

Encara que l'àvia de la princesa Leonor es deixi veure en públic com si res, per a ella aquesta situació és absolutament desagradable. Per a la mare de Felip VI això suposa recordar una situació que, si bé és aliena a ella, en realitat la deixa en evidència. Un fet sobre el qual mai s'ha pronunciat i que, tot apunta, sobreporta en silenci com pot.