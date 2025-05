Un robatori a 'Supervivientes' fa perillar Álvaro Muñoz Escassi: 'Està supermalament'

Álvaro Muñoz Escassi va començar la seva trajectòria en l'actual edició de Supervivientes el passat mes de març. El genet, que ja va participar en el citat reality fa 16 anys, es va veure llavors obligat a abandonar a causa d'una lesió. Ara, quan semblava eclipsat per altres concursants, l'ex de Lara Dibildos s'ha posat en perill per la controvertida decisió que ha pres.

El sevillà va infringir una de les normes del concurs pel qual la direcció de Supervivientes li va cridar l'atenció. "Efectivament, va ser una decisió superdifícil. Està malament, ho reconec", va admetre Escassi.

Álvaro Muñoz Escassi va pensar abans en els altres que en les normes de Supervivientes

Tot va començar quan l'andalús va rebre menjar com a recompensa després de superar una prova. El supervivent es va veure obligat a triar diversos dels seus companys per compartir el preuat premi. Borja, Anita, Montoya i Álex van ser els afortunats que també van poder degustar els aliments que els havien preparat.

L'organització del programa, poc després, reunia els habitants de Playa Furia per informar-los de la greu infracció que havien comès. Tots, excepte Carmen Alcayde, s'havien guardat a les butxaques menjar que procedia de la recompensa guanyada per Escassi.

"Em semblava molt injust que Carmen no mengés", va deixar caure l'actual xicot de Sheila Casas. Carlos Sobera, que va ser qui va descobrir la greu violació de les normes que van cometre els concursants, va sentenciar: "Us vau amagar menjar a les butxaques".

Escassi en tot moment va reconèixer el que havia fet i va voler explicar les raons que el van portar a prendre tal decisió. "Vam haver de deixar fora una companya perquè sí, això em va saber supermalament. Jo em vaig posar a la butxaca un tros de carn per donar-lo a Carmen", va aclarir el genet.

Els seus companys van explicar que la decisió de guardar-se menjar l'havien pres de manera individual, que no era una cosa pactada. "Volíem que Carmen pogués menjar, perquè la situació a la platja és pitjor que mai", va expressar Borja.

Montoya, per la seva banda, va explicar que "ho tornaria a fer 50 milions de vegades més". Un gest agraït per Carmen Alcayde qui va reconèixer que, d'haver-hi una sanció, preferia que fos per ser generosos i no per tot el contrari. "Jo no vaig menjar, que consti", va recalcar la valenciana, ja que van ser enxampats abans que ella pogués tastar mos.

A continuació, el presentador basc va explicar les conseqüències derivades del comportament dels supervivents. "Tots vosaltres patireu el càstig corresponent", va començar advertint. I va anunciar: "Aquestes croquetes que heu guanyat a la prova de recompensa ja no seran vostres, ara seran de Playa Calma".

Carmen Alcayde es va mostrar agraïda pel gest dels seus companys

Per si l'anterior havia estat poc, Carlos Sobera va deixar clar després que, tant ell com l'organització de Supervivientes, espera dels concursants un canvi d'actitud.

"Que no es torni a repetir", va deixar caure el comunicador. "En cas contrari, tots els implicats rebreu sense excepció una nominació directa", va concloure Sobera.

Finalment, malgrat l'encomiable gest d'Escassi en pensar en la seva companya, l'organització del programa va donar més pes a les normes del reality que a la generositat del sevillà.