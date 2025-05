El secret del rei Felip i Joan Carles I: el tenen amagat en un soterrani fosc

En el cor del Palau de la Zarzuela, hi ha un secret ben guardat entre el rei Felip i Joan Carles I. Es tracta d'una vinoteca amb més de 10.000 ampolles de vi que el soterrani fosc de la Zarzuela preserva per a la seva correcta conservació. Aquest celler subterrani, amb sorra de l'Índic per mantenir la humitat, reflecteix la passió enològica dels reis.

Felip i el seu pare, Joan Carles, comparteixen aquesta afició, gaudint de tastos en ocasions especials. La col·lecció inclou joies com un Castillo Ygay de 1925, amb el qual van celebrar l'abdicació de Joan Carles. La vinoteca continua sent un espai íntim on pare i fill comparteixen el seu amor pel vi.

La vida del rei Felip i Joan Carles I està envoltada de polèmiques i secrets. Més enllà dels seus actes oficials, existeixen passions ocultes que comparteixen, lluny de l'escrutini públic. Una d'aquestes aficions acaba de veure la llum i té com a principal enclavament els subterranis de la Zarzuela.

El secret que Felip i l'emèrit tenen ocult al soterrani de palau és una valuosa vinoteca amb una llarga trajectòria. Aquesta col·lecció, acuradament seleccionada, conté ampolles de tot el món, representant una tradició familiar que s'ha mantingut al llarg dels anys.

El Rei Felip i el seu pare, Joan Carles I, comparteixen un profund coneixement enològic. No només gaudeixen del tast de vins, sinó que també aprecien el procés d'elaboració i les diferents varietats. David Rocasolano, cosí de Letícia, va poder veure amb els seus propis ulls el que el soterrani de la Zarzuela amaga i així ho va descriure en el seu llibre.

“Quan es van encendre unes tènues llums, davant meu es va obrir una vinoteca particular immensa”, explica a Adeu, Princesa. “Vam passejar pel laberint de prestatgeries trepitjant sorra de platja, assaborint l'aroma noble i sobri de roure i contemplant l'espectacle fabulós del vi”.

L'excel·lent i valuosa vinoteca compta amb més de 10.000 ampolles de vi que es conserven en condicions òptimes i magnífiques. Encara que es va plantejar subhastar el celler després de la polèmica cacera a Botswana, finalment van decidir conservar-la.

Les altres aficions no tan ocultes del rei Felip i Joan Carles I

Més enllà del vi, ambdós monarques comparteixen una profunda passió per la navegació, heretada de don Joan, avi de Felip. Joan Carles va participar en els Jocs Olímpics de Múnic 1972, mentre que Felip va competir a Barcelona 1992. Aquesta tradició marinera ha estat un vincle constant entre generacions de la Família Reial.

L'esquí és una altra afició compartida; tots dos han gaudit de les pistes de Baqueira-Beret i Sierra Nevada. Joan Carles va patir algunes lesions practicant aquest esport, però mai va abandonar la seva passió. Felip, per la seva banda, continua esquiant amb la seva família sempre que la seva agenda ho permet.

En l'àmbit familiar, l'afició per la gastronomia és també una constant. Es diu que a la Zarzuela se celebren sopars i dinars amb plats elaborats amb productes locals i de temporada. El rei Felip i Joan Carles I gaudeixen de compartir aquests moments amb els seus familiars i amics.

Encara que l'emèrit viu exiliat a Abu Dhabi, no oblida l'excel·lent gastronomia d'Espanya. Procura envoltar-se dels plats més representatius i aquells pels quals sent especial predilecció. Tot això amanit per un bon vi que, sens dubte, li recordarà l'extensa vinoteca que el seu fill, el rei Felip, continua atresorant a la Zarzuela.

Sigui com sigui, pare i fill continuen tenint moltes coses en comú, evidència d'una herència compartida. Aquestes aficions han estat pilars en les seves vides i la vinoteca a la Zarzuela roman com a testimoni tangible d'aquesta connexió intergeneracional.