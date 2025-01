Gerro d'aigua freda per a Joan Carles I després per la mala notícia de Leonor

Joan Carles I va rebre el passat diumenge 5 de gener un gerro d'aigua freda: Leonor no va assistir al seu 87 aniversari. L'absència de la Princesa d'Astúries es va deure al pròxim objectiu que l'hereva al tron té establert. Avui mateix, al voltant de les 11 del matí, Leonor embarcava a l'Elcano per continuar amb la seva instrucció a la Marina.

Aquest nou destí de la princesa va impedir que pogués assistir a l'aniversari que el seu avi va organitzar a Abu Dhabi. El que suposa un cop inesperat per a l'emèrit, conscient que passarà molt de temps fins a poder veure la seva neta. Si bé durant la seva estada a Galícia sí que va poder retrobar-se amb ella, ara la situació és molt més complexa.

Joan Carles I rep un cop inesperat relacionat amb Leonor

Leonor va ser la gran protagonista de la Pasqua Militar que va tenir lloc el dilluns 6 de gener al Saló del Tron del Palau Reial. Mentrestant, a milers de quilòmetres d'allà, Joan Carles I celebrava el seu 87 aniversari amb una gran festa a Abu Dhabi amb drons inclosos.

La mala notícia sobre Leonor que ha suposat un gerro d'aigua freda per a Joan Carles és que la princesa no va assistir al seu aniversari. El motiu, a més de la Pasqua Militar, es va deure al seu imminent embarcament al vaixell escola Juan Sebastián Elcano. Aquest mateix matí, a les 11, l'hereva al tron ha sortit del port de Cadis com a part de la seva formació militar.

Quatre mesos després de la seva instrucció a l'Escola Naval de Marín, Leonor segueix els passos del seu pare i posa rumb a un altre repte. L'associació Cadis Con Elcano ha estat l'encarregada d'organitzar la sortida del vaixell amb una solemne festa de comiat.

Una Missa al Convent de Santo Domingo de Cadis ha estat l'inici d'una de les jornades més especials per a la Família Reial. A això li ha seguit una processó de la Verge del Rosari que, com és tradició, també va embarcar al vaixell. Tampoc han faltat les salves d'honor del Batalló de Puntales que han acompanyat la sortida de Leonor.

Tot això mentre que Joan Carles es troba als Emirats, on va rebre els 87 anys juntament amb les seves filles, les infantes Elena i Cristina. També amb alguns dels seus nets, on la gran absent va ser Leonor, el principal objectiu de la qual no era estar amb el seu avi.

Leonor posa rumb al seu viatge més important

La travessia al vaixell Elcano és una de les experiències que marcaran per sempre la vida de Leonor. La Princesa d'Astúries forma part dels més de 70 guàrdies marines que compartiran amb ella aquesta experiència. La mateixa que anys abans van tenir Joan Carles I el 1958 i el seu pare, Felip VI el 1989.

Seran sis mesos els que Leonor es trobarà de creuer fins a donar per acabada la seva formació marítima. Després d'això es convertirà en guardiamarina de segona, cosa que posarà fi a la segona fase de la seva formació militar.

No obstant això, el seu embarcament farà que la princesa es mantingui lluny de la seva família un llarg període. Si bé durant la seva estada a Saragossa i Galícia va poder retrobar-se amb els seus pares, ara hauran d'esperar al seu retorn. De la mateixa manera, Joan Carles no podrà aprofitar els seus viatges a Espanya per veure la seva neta.

El 2024, el seu últim viatge a Sanxenxo al setembre, li va donar l'oportunitat de veure Leonor tal com va publicar Vanitatis. Una reunió a la qual també van assistir els reis i que va propiciar una trobada del més esperat.

Potser va ser allà on Leonor va aprofitar l'ocasió per acomiadar-se del seu avi, conscient que no estaria en el seu 87 aniversari. Sigui com sigui, una nova etapa ha començat per a la princesa d'Astúries, lluny de l'emèrit.