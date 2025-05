No hi ha solució: el comunicat sobre Sheila Devil (Camilo Blanes) que preocupa a tots

Sheila Devil, com des de fa algun temps es fa dir el fill de Camilo Sesto, torna a preocupar a tothom. Ha estat una de les últimes imatges que ha compartit el que ha portat a pensar que el seu ja no té solució. La filla del popular artista mort el 2019 ha pujat al seu perfil de xarxes una imatge en la qual apareix en roba interior i aspecte molt descuidat.

En realitat no és la primera vegada que comparteix fotografies d'aquest tipus a les xarxes. No obstant això, molts pensaven que en les últimes setmanes la filla de Camilo Sesto estava centrada en la seva recuperació. Ara, aquestes imatges desmenteixen aquesta informació i apunten que Sheila Devil no ha superat les seves addiccions i manté uns hàbits de vida gens saludables.

Sheila Devil comparteix una imatge que confirma que està lluny de recuperar-se

A més de la citada instantània, Devil va pujar altres fotografies al seu mur en les quals apareixia amb alguns amics. Persones que s'han convertit en el seu cercle més proper i que, segons la seva mare, no són més que companyies interessades que l'únic que estan buscant és els seus diners.

Molts dels seguidors de Sheila l'han advertit que els qui apareixen amb ella a les imatges, lluny d'ajudar-la a sortir de les seves addiccions, la influeixen de manera negativa.

"Tots semblen feliços menys tu", reaccionava un usuari expressant el que molts dels seus seguidors pensen sobre Devil.

L'hereva universal de Camilo Sesto continua enfrontant-se a seriosos problemes d'addiccions des de fa ja diversos anys. Mentrestant, la seva mare Lourdes Ornelas ha intentat per tots els mitjans treure la seva filla d'aquesta espiral d'autodestrucció. La mexicana també ha reconegut davant els mitjans que és molt complicat ajudar una persona amb aquesta malaltia.

Ara, aquesta recent fotografia confirma que no ha entrat en un centre de desintoxicació com voldria la seva mare. Una publicació que fa de nou saltar les alarmes sobre el benestar emocional i la salut de Sheila Devil.

Ornelas, conscient de les circumstàncies en què viu la seva filla, no pot ajudar-la, per ser major d'edat, si ella així no ho decideix. Un fet que complica encara més l'inici d'un procés de rehabilitació com el que Sheila necessita.

Lourdes Ornelas ha intentat fer tot el que està a la seva mà per ajudar la seva filla

Després d'unes setmanes en què res se sabia d'ella, es va pensar que aquesta absència era un senyal positiva. Els qui creien que podria estar centrada en la seva recuperació ara han vist com els seus recents posats confirmen més aviat tot el contrari.

Cal recordar que el passat mes de febrer Sheila Devil va resultar detinguda per la Guàrdia Civil per possessió de drogues. La filla del Camilo Sesto portava 12 grams de cocaïna, una quantitat que es tipificaria com a tràfic de substàncies il·legals.

Després d'això es va saber que Lourdes Ornelas havia agafat les regnes de la situació. Malgrat els seus esforços, les imatges més recents demostren que la mexicana no ha aconseguit el seu objectiu.