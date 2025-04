Confirmat el rumor de la princesa Leonor i la infanta Sofia: les proves no enganyen

A bord del vaixell escola Juan Sebastián Elcano, la princesa Leonor va trobar un moment especial per felicitar la seva germana, la infanta Sofia. Això confirma el rumor de com l'hereva està al corrent de tot el que passa a la seva família a milers de quilòmetres. També la unida que roman a la seva germana menor, qui, a partir d'ara, la seva vida fa un gir considerable.

Encara que estava en alta mar sense connexió convencional, Leonor va fer ús de la tecnologia naval per transmetre-li un missatge personal carregat d'afecte. Aquest gest va demostrar com, malgrat la distància, les germanes reials mantenen un vincle fort que transcendeix fronteres, protocols i deures institucionals exigents.

Es confirma una última hora de la princesa Leonor i la infanta Sofia

A falta de poc més d'un mes perquè la princesa Leonor finalitzi el seu creuer a l'Elcano, no s'ha oblidat de la seva família. Fa uns dies la infanta Sofia va complir anys assolint la majoria d'edat i va rebre la trucada de la seva germana gran.

Tal com s'ha pogut saber, dimecres el telèfon de la infanta Sofia va sonar a l'internat de Gal·les on es troba. A l'altre costat de la línia va respondre la princesa Leonor, qui va trucar des de l'Elcano gràcies a un telèfon satèl·lit. Aquest interès de l'hereva per parlar amb Sofia confirma el rumor de com d'unides estan malgrat la distància.

Per a Leonor resulta especialment complicat mantenir el contacte amb la seva família donada la situació en què es troba. No sempre és fàcil poder parlar amb els seus en alta mar. No obstant això, l'aniversari de la infanta Sofia era summament important com per fer aquest esforç.

La infanta Sofia, des de Gal·les, va celebrar la seva majoria d'edat al UWC Atlantic College, on cursa actualment els seus estudis preuniversitaris en un entorn internacional. Va rebre la trucada de la seva germana com una grata sorpresa, en un dia marcat per felicitacions, emocions i l'eco d'una nova etapa adulta.

Del que van parlar no ha transcendit res, però segur que la princesa Leonor va aprofitar per enviar-li tot el seu afecte. També per posar-la al dia dels últims esdeveniments i el desig de tornar a retrobar-se d'aquí a poc.

La princesa Leonor aparca les seves obligacions per la infanta Sofia

Al vaixell, les jornades són intenses, amb entrenaments físics, maniobres tècniques i un règim disciplinat que deixa poc marge per a comunicacions personals. Tot i així, Leonor va prioritzar la seva germana en un dia clau, destacant la importància que ambdues donen a la seva relació per sobre de tot.

La infanta Sofia, en complir 18 anys, inicia una nova etapa en la seva vida tant pública com privada. La felicitació de la princesa Leonor no només va ser un gest d'afecte i suport fraternal, també un moment privat entre elles dues. L'elecció de l'hereva de felicitar Sofia des d'alta mar mostra no només afecte, també l'equilibri entre els seus deures i la seva vida personal.

Participant activament en la travessia de l'Elcano, Leonor representa la institució mentre manté el seu rol familiar com a germana propera i protectora. La infanta Sofia, sens dubte, va agrair la trucada de la seva germana, sabent que les condicions al vaixell no afavoreixen aquest tipus de comunicacions.

Mentre Leonor s'entrena per liderar com a futura cap d'Estat, Sofia encara decideix quin rumb acadèmic i vital prendrà després de finalitzar el batxillerat internacional. S'especula sobre diferents opcions universitàries, tant dins com fora d'Espanya, encara que cap decisió ha estat comunicada oficialment per la Casa Reial.

Sigui quina sigui la seva decisió, l'únic cert és que comptarà amb el suport de la princesa Leonor, qui no se separarà del seu costat.