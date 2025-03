El Papa Francesc encén totes les alarmes: el detall que dispara la preocupació

El Papa Francesc segueix ingressat en un hospital de Roma, però en les últimes hores ha trencat el seu silenci. Encara que és cert que a les xarxes socials ha anat deixant diversos missatges, aquesta vegada ha decidit parlar. El Vaticà ha compartit unes paraules del Pontífex dirigides a tots els seus fidels, que segueixen amb preocupació el seu estat de salut.

En aquest sentit, el Papa ha volgut fer arribar un àudio d'agraïment a tots els que preguen per la seva recuperació ràpida. Però tothom s'ha fixat en un sol aspecte, en escoltar la veu del Sant Pare. A les xarxes socials molts han destacat que la veu del Papa Francesc sona cansada i entretallada.

Malgrat els seus evidents esforços per compartir un missatge clar, el Pontífex no ha volgut esperar perquè els seus fidels escoltin la seva veu. Com sol fer, s'ha mostrat senzill i vulnerable, com qualsevol altra persona. Sempre directe, amb missatges que fugen de floritures i segones intencions, sempre clar i concís.

De totes maneres, la seva veu deixa molt clar que el seu estat de salut és delicat. Encara que des del Vaticà no han volgut desvelar si la seva recuperació s'allargarà durant molts dies, sembla que així serà.

El missatge del Papa Francesc

"Agraït de tot cor les oracions que fan per la meva salut des de la plaça, us acompanyo des d'aquí. Que Déu us beneeixi i que la Verge us cuidi. Gràcies", va dir el religiós.

L'àudio del Papa Francesc es va emetre en directe a través dels altaveus de la plaça de Sant Pere del Vaticà. Tot això abans del començament del rosari per la seva salut, que va congregar, una vegada més, a desenes de fidels. Després de les seves paraules, la plaça va esclatar en aplaudiments que encara van empènyer més en energia positiva a un Papa Francesc que segur que els va rebre emocionat.

No hi ha dubte que l'argentí està acostumat a tenir una vida activa i propera amb els que el segueixen. Tant se val que estigui hospitalitzat, la seva missió és clara i vol fer-la arribar de la forma més pròxima possible. Així que els fidels que l'ajuden amb les seves oracions ahir van tenir l'oportunitat de rebre aquest regal del Sant Pare al qual tant admiren.

El seu estat de salut sembla evolucionar favorablement

Després de la publicació de l'àudio i d'una nova tanda d'oracions al Vaticà, va arribar la nit. Segons fonts del Vaticà, el Papa Francesc va poder descansar i no s'han registrat imprevistos. En aquest sentit, expliquen que: "El Papa Francesc ha transcorregut una nit tranquil·la i s'ha despertat poc després de les 08:00".

D'aquesta manera, es confirma que el seu estat de salut segueix evolucionant favorablement. De fet, ja porta un parell de dies sense crisis respiratòries ni febre, per la qual cosa tot apunta que l'evolució és bona. Una vegada més, només queda esperar i confiar en les oracions dels seus fidels.