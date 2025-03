Mette-Marit i la foto de la qual tothom parla després de l'últim de la seva malaltia

La princesa Mette-Marit de Noruega ha afrontat durant anys una dura batalla contra la fibrosi pulmonar, una malaltia crònica que afecta la seva qualitat de vida. Des que es va fer públic el seu diagnòstic el 2018, ha mantingut la seva agenda institucional, però amb algunes limitacions.

Tanmateix, en les últimes setmanes, la Casa Reial Noruega ha confirmat que el seu estat ha empitjorat. Un fet que ha obligat la futura reina a reduir significativament les seves aparicions.

Mette-Marit i la imatge de la qual tothom parla

Malgrat aquesta difícil situació, Mette-Marit ha demostrat una vegada més el seu compromís amb la monarquia en fer una esperada reaparició pública. La seva presència a la final de relleus femenins del Campionat del Món d'Esquí Nòrdic FIS 2025 ha estat un moment significatiu.

Acompanyada pel príncep Haakon, la princesa va assistir a l'esdeveniment lluint un abric vermell a joc amb el del seu marit. La seva actitud animada i la seva proximitat no van passar desapercebudes, especialment en un moment on la seva afectació l'obliga a fer pauses més freqüents.

Mette-Marit es va mostrar somrient, participativa i no va dubtar a aplaudir les competidores, reflectint el seu interès per l'esport i l'esperit d'equip. Aquesta aparició es produeix pocs dies després del comunicat oficial on la Casa Reial informava que la malaltia ha avançat.

"La malaltia crònica ha progressat", explicava l'informe mèdic. D'aquesta manera, detallava que la princesa necessita adaptar la seva rutina al seu estat de salut i reduir la seva càrrega de treball.

Mette-Marit: compromís amb els seus deures malgrat les dificultats

Malgrat aquestes complicacions, Mette-Marit continua mostrant la seva determinació per mantenir-se activa en la vida pública. Un dia abans que es fes oficial l'actualització sobre la seva salut, va visitar l'hospital d'Ullevål.

Allà, va conèixer la feina d'una associació dedicada a ajudar joves i nens en situació de vulnerabilitat. De cara al futur, la Casa Reial ha confirmat que la seva agenda serà més flexible i s'ajustarà depenent de la seva evolució.

La seva reaparició al campionat d'esquí és una mostra de la seva voluntat de seguir endavant malgrat les dificultats. Tot això en un moment en què la monarquia noruega també travessa una crisi institucional.