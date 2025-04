Ningú esperava el que Kiko Hernández ha destapat sobre la mare d'Anabel Pantoja

Kiko Hernández es va estrenar fa uns dies com a col·laborador del nou espai que substitueix Ni que fuéramos a Ten. El tertulià, que ara comenta l'actualitat de la crònica social de la mà de Carlota Corredera, ha donat una informació rellevant sobre la mare d'Anabel Pantoja. El marit de Fran Antón destapava en directe l'actitud supèrbia amb la qual la influencer es dirigeix a Merchi.

Una situació que la que va ser parella de Bernardo Pantoja porta temps aguantant. Tot i així, segons Kiko Hernández, la mare d'Anabel es desfoga amb les seves amigues que són qui li han transmès al col·laborador el que succeeix. Pel que sembla les confidentes de Merchi diuen que la situació els fa "pena".

La dona es desviu per ajudar la parella mentre, tot segons Kiko Hernández, ella no rep en absolut bones paraules per part d'Anabel.

Kiko Hernández posa sobre la taula com és Anabel Pantoja amb Merchi

El cert és que Mercedes Bernal ha demostrat sempre estar al costat de la seva filla. L'ha criada i educada, l'ha defensada en diferents realities, ha estat el seu suport en els seus revessos amorosos i l'ha atesa en la seva maternitat.

No obstant això, la relació d'ambdues va passar per moments complicats. La mateixa Anabel confessava que quan ella era una adolescent el seu comportament no era precisament exemplar. "Li feia la vida impossible a la meva mare", explicava la sevillana el 2022 durant el seu pas per Supervivientes.

"Jo només volia vestir-me d'una marca de roba i la meva mare no em podia comprar més que un jersei d'aquesta firma. Jo li ho retreia amenaçant-la amb el fet que me n'aniria amb l'altra part de la família", reconeixia la cosina de Kiko Rivera.

Un relat que coincideix amb el tracte que Kiko Hernández ha desvelat que Anabel Pantoja té cap a la seva mare. El tertulià ha insistit al llarg de la seva intervenció a Tentáculos que aquesta situació ve de lluny. De fet, posava com a exemple un vídeo de l'andalusa de l'època que sortia amb Omar Sánchez.

Merchi ha transmès a les seves amigues el que succeeix amb la seva filla

Merchi, que es va traslladar a Canàries unes setmanes abans que la seva filla donés a llum, sempre s'ha mantingut en un discret segon pla. Durant l'ingrés hospitalari de la petita Alma, la mare d'Anabel Pantoja es va deixar veure completament devastada en un moment tan delicat.

Sempre atenta al que la seva filla i la parella d'aquesta necessitaven, Merchi es va encarregar de la logística durant els 18 dies que la seva neta va romandre ingressada. Ella era qui entrava i sortia del centre hospitalari i qui portava als pares d'Alma els estris que van necessitar. A més, va ser Merchi també qui rebia les contínues visites que van arribar a Gran Canària per donar suport a la parella.

A la seva sortida de l'hospital Anabel no va trigar a mostrar el seu agraïment a qui van estar al seu costat en els moments més delicats. En concret, es va referir a la seva mare pel suport incondicional que va rebre d'ella. Ara, no obstant això, la informació aportada per Kiko Hernández deixa a la vista que aquesta relació mare i filla no és tan idíl·lica com sembla.