Gran notícia sobre Anabel Pantoja i David Rodríguez des de l'hospital: 'Això és...'

Anabel Pantoja i la seva parella David Rodríguez estan preocupats per la salut de la seva filla des de principis del mes de gener. Després de diversos dies a la unitat de medicina intensiva, l'Alma va ser traslladada a planta, un fet que confirma l'evolució favorable de la petita de dos mesos. "La bebè d'Anabel Pantoja es recupera i això és un miracle", ha confirmat una persona de l'entorn de la família.

Unes paraules que permeten pensar de manera optimista després de setmanes de por i incertesa. La mateixa font es referia també a la trobada produïda entre Isabel Pantoja i els seus dos fills al centre hospitalari on es troba ingressada la nena. Si bé alguns pensaven que podria ser un moment per a la reconciliació, el cert és que aquesta no s'ha produït.

"L'altre miracle que s'esperava, que era que s'unís la família és impossible", assegurava la mateixa persona. "Hi ha massa dolor pel mig", afegia, deixant clar que no hi ha intenció d'un acostament.

Anabel Pantoja i David Rodríguez i el miracle que ha protagonitzat la seva filla

La mateixa Isa Pantoja desvelava a Vamos a ver que ella va estar amb el seu germà Kiko: "L'he vist. Ell es va acostar a mi i em va semblar un gest superbonic", va assegurar emocionada. "De veritat, em va tocar el cor", afegia la jove que està embarassada de quatre mesos.

La filla de la cantant no va voler explicar què és el que van parlar i va insistir que es queda amb les mostres d'afecte rebudes. "L'afecte i l'amor que li tinc no tenen data de caducitat per molt que hàgim passat", sentenciava sobre el seu germà.

Antonio Rossi explicava a Telecinco que "Isabel Pantoja no ha volgut veure la seva família". Segons el citat col·laborador, els fills de la cantant no van coincidir amb ella, ni Isabel amb els seus fills, "de forma voluntària".

Cal recordar que aquesta situació ve de lluny. La relació entre Isabel i els seus fills des de fa anys està marcada per les tensions i les desavinences públiques.

Anabel Pantoja té motius per ser optimista

Al marge d'aquestes diferències hi ha l'Anabel, a qui en aquests moments el que més li preocupa és la salut de la seva filla. Onze dies després de l'ingrés de l'Alma, l'andalusa emetia un comunicat a través de les seves xarxes socials en què recordava el dia en què "es va parar la meva vida".

Ara, les notícies que arriben des de les xarxes de l'Anabel són més que positives. Amb una foto dels tres junts, ha confirmat que per fi se'n van a casa. Aquesta és sens dubte una notícia que alleuja tota la família, que ha estat al seu costat des del primer dia.

"Vull agrair, des del cor, tot el suport i les mostres d'afecte que hem rebut de tothom i de tot arreu", reconeixia Anabel Pantoja en el seu escrit. La sevillana, centrada en l'evolució de la seva bebè, ha volgut dedicar unes paraules a les persones que li han fet arribar els seus millors desitjos.